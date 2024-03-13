"Kırmızı Şeytanlar" Deyişiyle Ünlenen Mutlu Ulusoy Yıllar Sonra O Anları Anlattı!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=yQp6K...
Bir dönem NTV’de spor spikerliği yapan Mutlu Ulusoy’un “Kırmızı Şeytanlar” deyişi hafızalara kazındı. Ulusoy, yayında o anların hikayesini anlattı.
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Bir dönem NTV’de spor spikerliği yapan Mutlu Ulusoy yayın kazası ile gündeme gelmişti.
Haberleri sunduğu sırada minik bir dil sürçmesi yaşayan spiker sonrasında söylediği iki kelime ile hafızalara kazındı.
O anlar:
Yıllarca "Kırmızı şeytanlar" deyişi kulaklarımızdan silinmeyen ünlü spiker, sonunda o anlar hakkında konuştu.
Herkesin işveli cilveli bir söz sandığı "Kırmızı şeytanlar"ın asıl hikayesi bambaşka çıktı.
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"Aslında durumu kurtarmaya çalışıyordum" diyen Ulusoy bakın neler anlatıyor...
İşte o video:
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O an sütüdyo sırılsıklam oldu.