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"Kırmızı Şeytanlar" Deyişiyle Ünlenen Mutlu Ulusoy Yıllar Sonra O Anları Anlattı!

"Kırmızı Şeytanlar" Deyişiyle Ünlenen Mutlu Ulusoy Yıllar Sonra O Anları Anlattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 08:58

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Bir dönem NTV’de spor spikerliği yapan Mutlu Ulusoy’un “Kırmızı Şeytanlar” deyişi hafızalara kazındı. Ulusoy, yayında o anların hikayesini anlattı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=yQp6K...
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Bir dönem NTV’de spor spikerliği yapan Mutlu Ulusoy yayın kazası ile gündeme gelmişti.

Bir dönem NTV’de spor spikerliği yapan Mutlu Ulusoy yayın kazası ile gündeme gelmişti.

Haberleri sunduğu sırada minik bir dil sürçmesi yaşayan spiker sonrasında söylediği iki kelime ile hafızalara kazındı.

Haberleri sunduğu sırada minik bir dil sürçmesi yaşayan spiker sonrasında söylediği iki kelime ile hafızalara kazındı.

O anlar:

Yıllarca "Kırmızı şeytanlar" deyişi kulaklarımızdan silinmeyen ünlü spiker, sonunda o anlar hakkında konuştu.

Yıllarca "Kırmızı şeytanlar" deyişi kulaklarımızdan silinmeyen ünlü spiker, sonunda o anlar hakkında konuştu.

Herkesin işveli cilveli bir söz sandığı "Kırmızı şeytanlar"ın asıl hikayesi bambaşka çıktı.

Herkesin işveli cilveli bir söz sandığı "Kırmızı şeytanlar"ın asıl hikayesi bambaşka çıktı.
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"Aslında durumu kurtarmaya çalışıyordum" diyen Ulusoy bakın neler anlatıyor...

"Aslında durumu kurtarmaya çalışıyordum" diyen Ulusoy bakın neler anlatıyor...

İşte o video:

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