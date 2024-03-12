Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Belediye Başkan Adayına Seslendi: "Oyum Sana..."
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Belediye Başkan Adayına Seslendi: "Oyum Sana..."
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da belediye başkan adaylarından kime oy vereceğini açıkladı. İstanbul'un deprem endişesi kararını etkiledi.
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Ülkemizde sık sık gerçekleşen sarsıntıların ardından deprem gerçeğini bir dakika bile unutamıyoruz.
Her afetten sonra açıklamalarını dört gözle beklediğimiz deprem uzmanlarından biri de Övgün Ahmet Ercan.
Ancak ünlü profesör Övgün Ahmet Ercan, bu kez farklı bir açıklaması ile gündem oldu.
Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da hangi adayı desteklediğini açıkladı.
Ahmet Ercan'ın İstanbul'da gerçekleşeceği söylenen büyük deprem bu kararı almasında rol oynadı.
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Ercan, "Her ilçeye geniş meydanlar yaptın, yeşille donattın. Soluk aldık. Oyumu sana vereceğim" diyerek CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na seslendi.
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