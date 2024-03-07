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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitinginde Namaza Duran Kadının Yaptığı Tepki Çekti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitinginde Namaza Duran Kadının Yaptığı Tepki Çekti!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 08:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'da konuşurken miting alanında bir kadın namaza durdu. Kalabalık arasında Türk bayrağını yere sererek namaz kılan kadının görüntüsü tepki çekti.

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Ülkemizde ibadetini ilginç yerlerde yerine getirenlere bir yenisi daha eklendi.

Ülkemizde ibadetini ilginç yerlerde yerine getirenlere bir yenisi daha eklendi.

Üniversitelerin sınıfında, ana caddenin ortasında, yolda derken bir kadın mitingde namaz kıldı.

Üniversitelerin sınıfında, ana caddenin ortasında, yolda derken bir kadın mitingde namaz kıldı.

31 Mart yerel seçimleri için düzenlenen AKP'nin Elazığ mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı.

31 Mart yerel seçimleri için düzenlenen AKP'nin Elazığ mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı.

Elazığ'da halka seslenen Erdoğan'ın konuşması beklenirken bir kadın elindeki Türk Bayrağını yere serdi.

Elazığ'da halka seslenen Erdoğan'ın konuşması beklenirken bir kadın elindeki Türk Bayrağını yere serdi.

Seccade gibi bayrağı kullanan kadın, kalabalığa ve gürültüye rağmen oracıkta namaza durdu.

Seccade gibi bayrağı kullanan kadın, kalabalığa ve gürültüye rağmen oracıkta namaza durdu.
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Önünden geçenlere ve mitinge pek de takılmadığı görülen kadın bir anda çemberin ortasında kaldı.

Önünden geçenlere ve mitinge pek de takılmadığı görülen kadın bir anda çemberin ortasında kaldı.

Etrafındakiler önünden geçmemek için zorlasa da birçok kişi hayretle kadına bakakaldı.

Etrafındakiler önünden geçmemek için zorlasa da birçok kişi hayretle kadına bakakaldı.

O görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Kullanıcılar tepki gösterdi.

Kullanıcılar tepki gösterdi.
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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