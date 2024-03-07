16 Yaşındaki Sürücünün Çarpması ile Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Aci’nin Eşinden Acı Sözler!
16 Yaşındaki Sürücünün Çarpması ile Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Aci’nin Eşinden Acı Sözler!
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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ehliyetsiz bir şekilde lüks aracın koltuğuna geçen 16 yaşındaki T.C emniyet şeridine çıkmış ve 5 kişiye çarpmıştı.
Olayda 5 kişilik gruptan dördünün yaralanmasına birinin de hayatına kaybetmesine neden olmuştu.
Yazar Eylem Tok'un oğlu olduğu ortaya çıkan ehliyetsiz sürücü, olayın ardından Mısır'a kaçmıştı.
Kaçmasına yardım eden kişinin ise annesini olduğu ortaya çıktı. Anne Tok, kendini "anne yüreği" diye savunmuştu.
Öte yandan Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında bugün yakalama kararı çıkarıldı.
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Bir çocuğu ve eşi olan hayattan koparılan kişi ise Oğuz Murat Aci idi. Kaybının ardından yaşananları anlatan kişi acılı eşi oldu.
Şükriye Acı, eşi Oğuz Murat Acı'nın ölümünden sonra eşini kaza yerinde yaralı olarak bırakan Eylem Tok'a tepkisini dile getirdi. "Sakin kalmaya çalışıyorum, elimden bir şey gelmiyor" diyen Acı, Tok'un eşini ölüme terk ettiğini belirtti ve "Anneliği geçtim, insan olsaydı ölüme terk etmezdi, belki benim eşim yaşıyor olurdu." ifadelerini kullandı.
Acı, konuşmasının devamında, o gece yaşanan kazada sadece eşinin değil, kardeşinin de hayatını kaybetme riski olduğunu vurguladı. Eşinin ölüm haberini ameliyattan yeni çıkan kardeşine yalan söyleyerek vermek zorunda kaldığını da belirten Acı, bu durumun kendisini daha da zor durumda bıraktığını ifade etti.
İşte o video:
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