Görüş Bildir
Haberler
Gündem
16 Yaşındaki Sürücünün Çarpması ile Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Aci’nin Eşinden Acı Sözler!

16 Yaşındaki Sürücünün Çarpması ile Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Aci’nin Eşinden Acı Sözler!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 08:07

1 Mart günü Belgrad Ormanları civarında lüks aracıyla kenarda arızalanan 5 ATV sürücüsüne çarpan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yaptığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi yaşadıklarını Habertürk'e anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ehliyetsiz bir şekilde lüks aracın koltuğuna geçen 16 yaşındaki T.C emniyet şeridine çıkmış ve 5 kişiye çarpmıştı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ehliyetsiz bir şekilde lüks aracın koltuğuna geçen 16 yaşındaki T.C emniyet şeridine çıkmış ve 5 kişiye çarpmıştı.

Olayda 5 kişilik gruptan dördünün yaralanmasına birinin de hayatına kaybetmesine neden olmuştu.

Olayda 5 kişilik gruptan dördünün yaralanmasına birinin de hayatına kaybetmesine neden olmuştu.

Yazar Eylem Tok'un oğlu olduğu ortaya çıkan ehliyetsiz sürücü, olayın ardından Mısır'a kaçmıştı.

Yazar Eylem Tok'un oğlu olduğu ortaya çıkan ehliyetsiz sürücü, olayın ardından Mısır'a kaçmıştı.

Kaçmasına yardım eden kişinin ise annesini olduğu ortaya çıktı. Anne Tok, kendini "anne yüreği" diye savunmuştu.

Kaçmasına yardım eden kişinin ise annesini olduğu ortaya çıktı. Anne Tok, kendini "anne yüreği" diye savunmuştu.

Öte yandan Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında bugün yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında bugün yakalama kararı çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir çocuğu ve eşi olan hayattan koparılan kişi ise Oğuz Murat Aci idi. Kaybının ardından yaşananları anlatan kişi acılı eşi oldu.

Bir çocuğu ve eşi olan hayattan koparılan kişi ise Oğuz Murat Aci idi. Kaybının ardından yaşananları anlatan kişi acılı eşi oldu.

Şükriye Acı, eşi Oğuz Murat Acı'nın ölümünden sonra eşini kaza yerinde yaralı olarak bırakan Eylem Tok'a tepkisini dile getirdi. "Sakin kalmaya çalışıyorum, elimden bir şey gelmiyor" diyen Acı, Tok'un eşini ölüme terk ettiğini belirtti ve "Anneliği geçtim, insan olsaydı ölüme terk etmezdi, belki benim eşim yaşıyor olurdu." ifadelerini kullandı.

Şükriye Acı, eşi Oğuz Murat Acı'nın ölümünden sonra eşini kaza yerinde yaralı olarak bırakan Eylem Tok'a tepkisini dile getirdi. "Sakin kalmaya çalışıyorum, elimden bir şey gelmiyor" diyen Acı, Tok'un eşini ölüme terk ettiğini belirtti ve "Anneliği geçtim, insan olsaydı ölüme terk etmezdi, belki benim eşim yaşıyor olurdu." ifadelerini kullandı.

Acı, konuşmasının devamında, o gece yaşanan kazada sadece eşinin değil, kardeşinin de hayatını kaybetme riski olduğunu vurguladı. Eşinin ölüm haberini ameliyattan yeni çıkan kardeşine yalan söyleyerek vermek zorunda kaldığını da belirten Acı, bu durumun kendisini daha da zor durumda bıraktığını ifade etti.

Acı, konuşmasının devamında, o gece yaşanan kazada sadece eşinin değil, kardeşinin de hayatını kaybetme riski olduğunu vurguladı. Eşinin ölüm haberini ameliyattan yeni çıkan kardeşine yalan söyleyerek vermek zorunda kaldığını da belirten Acı, bu durumun kendisini daha da zor durumda bıraktığını ifade etti.

“Açıkçası ben hala şoku atlatmış değilim çünkü o gece ben neredeyse en son öğrendim diyebilirim, herkes öğrenmişti. Ben evde çocukla tek başıma olduğum için bana söylemediler bile. Öğrendiğimde çocuğum da hissetti ister istemez, haliyle hırçınlaştı. Çocuğu sakinleştirmek için kendi acımı yaşayamadım. Sakin kalmaya çalışıyorum, o üzülmesin diye. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Benim eşim dünyanın en iyi insanıydı. Anneliği geçtim, insan olsaydı ölüme terk etmezdi, belki benim eşim yaşıyor olurdu. Kardeşim ve kuzenim de aynı kazadaydı. Kardeşim de o gece ölebilirdi. Beyin ameliyatı geçirdi, durumu hala riskli. Eşimin vefat ettiğini ona söyleyemedik. Ben bu halde kardeşime gittim, yalan söyledim. Olayı anlamasın diye yalan söyledim, espri yapıp güldürdüm onu. Kardeşime bir şey olmasın diye eşimin vefat ettiğini ondan sakladım.”

İşte o video:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
5
4
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?