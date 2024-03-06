Yurt Dışına Kaçan Ehliyetsiz Sürücünün Annesinin Oğlu ile İlgili Yazdığı Detay Şok Etti!

İstanbul'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün Oğuz Murat Acı’nın ölümüne sebep olan olayın ardından anne Eylem Tok, oğlunu yurt dışına kaçırdığını itiraf etmişti. Olayla ilgili şok gerçekler açığa çıkmaya devam ediyor.