Yurt Dışına Kaçan Ehliyetsiz Sürücünün Annesinin Oğlu ile İlgili Yazdığı Detay Şok Etti!
Yurt Dışına Kaçan Ehliyetsiz Sürücünün Annesinin Oğlu ile İlgili Yazdığı Detay Şok Etti!
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İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart gecesi meydana gelen bir trafik kazasında, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C., annesinin lüks otomobiliyle emniyet şeridinde duran 5 kişiye çarptı. Bu trajik olayda, bir çocuk babası olan Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı.
Kazayı gerçekleştiren ehliyetsiz genç sürücünün, yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu ortaya çıktı. Anne Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin Mısır'a kaçtıkları bilgisi daha sonra alındı.
Kaza sonrasında oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok, medyada çıkan bazı haberlerdeki bilgilerin yanıltıcı olduğunu belirtti. Tok, oğlunun olay yerinden kaçtığı ve cep telefonlarını topladığı iddialarını reddetti.
Eylem Tok, 16 yaşındaki oğlunun arabayı habersizce kullandığını ve olası bir saldırıdan endişe duydukları için yurt dışına kaçtıklarını itiraf etti.
Ortaya çıkan gerçeklerin ardından kitap yazarı olan anneni Kitap Yurdu'nda özgeçmişinde oğlu ile ilgili yazdığı detay dikkat çekti.
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Kendinden bilgi veren yazar Eylem Tok'un, oğlu ile ilgili "Masallara ilham veren" ifadesini kullanması sosyal medyada gündem oldu.
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