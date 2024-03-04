Hakan Ural Seçim Öncesi Kime Oy Vereceğini Açıkladı: "Onun Hakkı Asla Ödenmez!"
Hakan Ural Seçim Öncesi Kime Oy Vereceğini Açıkladı: "Onun Hakkı Asla Ödenmez!"
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Oyuncu Hakan Ural yerel seçimlere sayılı günler kala, Sabah gazetesine verdiği röportajda kime oy vereceğini açıkladı.
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Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta?" adlı programın sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlenen Hakan Ural açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor.
Seçime sayılı günler kala Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a demeç veren ünlü oyuncu Hakan Ural, yeniden söyledikleri ile gündem oldu.
Konu seçimlere gelince Ural, “Ülkemizde özgürlükçüyüm diyen insanlar kendisiyle aynı fikirde olmayanları küçümsüyor” diye ekledi.
İstanbul Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında yaşanan rekabette, oyunun Kurum'dan yana olacağını söyledi.
Ural, "Ben net bir şekilde, eğilip bükülmeden, amasız konuşan biriyim. Cumburbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdığı binlerce eser var. Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz! Bu ülke için çok emekleri geçti, hizmetleri oldu, Allah razı olsun. Ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarından dolayı, onu hep destekledim, destekliyorum” dedi.
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“Benim oyum Sayın Murat Kurum'a; performansı göz kamaştırıcı, genç, kibirsiz” diyen Ural, "İmamoğlu çok hata yaptı" dedi.
Ural, “Sadece muhalif görüşlü arkadaşlar tarafından sözel küçümsemeye, saldırıya uğramam da aslında konunun gerçeğinin neyin hazımsızlığı olduğunu ortaya koyuyor. Canları sağ olsun, ben hiç kimseyi siyasi görüşü, tuttuğu takım, mezhebi gibi herhangi bir farklılığından dolayı düşman olarak görmüyorum, küçümsemiyorum. Allah herkesin çarşısına göre pazar versin” diye konuştu.
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