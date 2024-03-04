Hakan Ural Seçim Öncesi Kime Oy Vereceğini Açıkladı: "Onun Hakkı Asla Ödenmez!"

'Mevcut başkan çok yanlışlar yaptı, saymakla bitmez ama centilmence ona da başarılar dilemek lazım. Burada da partizanlık yapmadan görüşlerimi belirtiyorum, kimseye hakaret etmiyorum, küçümsemiyorum. Erdoğan'a memlekete yaptığı eserler için vatandaş olarak minnettarım, insan olarak da seviyorum. Bunu açıkça dile getiriyor olmam, dürüst olmam, belli zihin yapılarına rahatsızlık veriyor.”