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Hakan Ural Seçim Öncesi Kime Oy Vereceğini Açıkladı: "Onun Hakkı Asla Ödenmez!"

Hakan Ural Seçim Öncesi Kime Oy Vereceğini Açıkladı: "Onun Hakkı Asla Ödenmez!"

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 09:18

Oyuncu Hakan Ural yerel seçimlere sayılı günler kala, Sabah gazetesine verdiği röportajda kime oy vereceğini açıkladı.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta?" adlı programın sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlenen Hakan Ural açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor.

Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta?" adlı programın sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlenen Hakan Ural açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor.

Seçime sayılı günler kala Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a demeç veren ünlü oyuncu Hakan Ural, yeniden söyledikleri ile gündem oldu.

Seçime sayılı günler kala Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a demeç veren ünlü oyuncu Hakan Ural, yeniden söyledikleri ile gündem oldu.

Konu seçimlere gelince Ural, “Ülkemizde özgürlükçüyüm diyen insanlar kendisiyle aynı fikirde olmayanları küçümsüyor” diye ekledi.

Konu seçimlere gelince Ural, “Ülkemizde özgürlükçüyüm diyen insanlar kendisiyle aynı fikirde olmayanları küçümsüyor” diye ekledi.

'Bunun birçok gerekçesi var, ülkedeki siyasi ortam, seviye ortada. Siyasi görüş belirttin mi bilindik, tanıdık birisi olarak zaten yeterince dikkat çekiyor, dayanaklı mantıklı bir eleştiri veya tespitse yaptığın, birileri rahatsız oluyor. Sonra hakaret, küçümseme, aşağılama, çarpıtma kavga dövüş...'

İstanbul Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında yaşanan rekabette, oyunun Kurum'dan yana olacağını söyledi.

İstanbul Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında yaşanan rekabette, oyunun Kurum'dan yana olacağını söyledi.

Ural, "Ben net bir şekilde, eğilip bükülmeden, amasız konuşan biriyim. Cumburbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdığı binlerce eser var. Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz! Bu ülke için çok emekleri geçti, hizmetleri oldu, Allah razı olsun. Ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarından dolayı, onu hep destekledim, destekliyorum” dedi.

Ural, "Ben net bir şekilde, eğilip bükülmeden, amasız konuşan biriyim. Cumburbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdığı binlerce eser var. Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz! Bu ülke için çok emekleri geçti, hizmetleri oldu, Allah razı olsun. Ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarından dolayı, onu hep destekledim, destekliyorum” dedi.
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“Benim oyum Sayın Murat Kurum'a; performansı göz kamaştırıcı, genç, kibirsiz” diyen Ural, "İmamoğlu çok hata yaptı" dedi.

“Benim oyum Sayın Murat Kurum'a; performansı göz kamaştırıcı, genç, kibirsiz” diyen Ural, "İmamoğlu çok hata yaptı" dedi.

'Mevcut başkan çok yanlışlar yaptı, saymakla bitmez ama centilmence ona da başarılar dilemek lazım. Burada da partizanlık yapmadan görüşlerimi belirtiyorum, kimseye hakaret etmiyorum, küçümsemiyorum. Erdoğan'a memlekete yaptığı eserler için vatandaş olarak minnettarım, insan olarak da seviyorum. Bunu açıkça dile getiriyor olmam, dürüst olmam, belli zihin yapılarına rahatsızlık veriyor.”

Ural, “Sadece muhalif görüşlü arkadaşlar tarafından sözel küçümsemeye, saldırıya uğramam da aslında konunun gerçeğinin neyin hazımsızlığı olduğunu ortaya koyuyor. Canları sağ olsun, ben hiç kimseyi siyasi görüşü, tuttuğu takım, mezhebi gibi herhangi bir farklılığından dolayı düşman olarak görmüyorum, küçümsemiyorum. Allah herkesin çarşısına göre pazar versin” diye konuştu.

Ural, “Sadece muhalif görüşlü arkadaşlar tarafından sözel küçümsemeye, saldırıya uğramam da aslında konunun gerçeğinin neyin hazımsızlığı olduğunu ortaya koyuyor. Canları sağ olsun, ben hiç kimseyi siyasi görüşü, tuttuğu takım, mezhebi gibi herhangi bir farklılığından dolayı düşman olarak görmüyorum, küçümsemiyorum. Allah herkesin çarşısına göre pazar versin” diye konuştu.

Buradan röportajın tamamına erişebilirsiniz.

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