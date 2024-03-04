Derbinin Ardından A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu'nun Ceketinin Fiyatı Gündem Oldu!
Derbinin Ardından A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu'nun Ceketinin Fiyatı Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.odatv.com/spor/toroglunun...
Beşiktaş ve Galatasaray derbisinin ardından, futbol dünyasının renkli isimlerinden Erman Toroğlu, A Spor'da yaptığı yorumlarla olduğu kadar giydiği ceketle de adından söz ettirdi. Sosyal medyanın yeni gündem maddesi haline gelen bu ceketin değeri dudak uçuklattı!
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında futbol dünyasının iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda nefes kesen bir mücadeleye imza attılar.
Bu heyecan dolu karşılaşmada, Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek taraftarlarını sevince boğdu.
Galibiyeti getiren golü ise 2. dakikada AlMusrati'nin kendi kalesine attığı gol oldu. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, puanını 75'e yükselterek Fenerbahçe'nin önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Maçın ardından futbolseverlerin merakla beklediği Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri A Spor ekranlarında izleyicilerle buluştu.
Ancak bu sefer Toroğlu'nun analizlerinden çok, üzerindeki ceket konuşuldu.
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75 yaşındaki futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun giydiği Louis Vuitton marka gri renkli desenli ceket, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
4,904 dolarlık (yaklaşık 153 bin lira) fiyat etiketine sahip bu şık ceketin yanı sıra Toroğlu'nun üzerindeki altın kolye ve saat de gözlerden kaçmadı.
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