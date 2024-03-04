Derbinin Ardından A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu'nun Ceketinin Fiyatı Gündem Oldu!

Beşiktaş ve Galatasaray derbisinin ardından, futbol dünyasının renkli isimlerinden Erman Toroğlu, A Spor'da yaptığı yorumlarla olduğu kadar giydiği ceketle de adından söz ettirdi. Sosyal medyanın yeni gündem maddesi haline gelen bu ceketin değeri dudak uçuklattı!