Canlı Yayında Eski Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Mete Yarar Arasında Tansiyon Tırmandı!
Canlı Yayında Eski Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Mete Yarar Arasında Tansiyon Tırmandı!
Güvenlik uzmanı Mete Yarar ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden emekli milletvekili Ali Rıza Öztürk, bir canlı yayın programında karşı karşıya geldi. İkili arasındaki tartışma, zaman içinde daha da büyüdü ve ses tonları yükseldi. Sunucunun araya girmeye çalışmasına rağmen, Yarar ve Öztürk, sakinleşmeleri yönünde yapılan çağrıya yanıt vermedi ve program, reklam arasına girdi.
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TV100 kanalında yayınlanan bir programda, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve eski CHP Milletvekili Ali Rıza Öztürk arasında gergin anlar yaşandı.
İki taraf arasındaki tartışma, "Ben senin oğlun değilim?" ifadesiyle tırmanışa geçti ve her iki tarafın da birbirlerine karşı ses tonlarını yükseltmeleriyle daha da alevlendi.
CHP'nin 24. dönem milletvekili Ali Rıza Öztürk, Mete Yarar'ın ses tonunun yükselmesi üzerine, "Ben senin oğlun değilim. Bana niye bağırıyorsun?" şeklinde tepki gösterdi.
Bu durum karşısında Mete Yarar, "Kim sana oğlum dedi ya? Benimle konuşurken lütfen bize şey muamelesi çekmeyin. Siz bize neyi söylüyorsunuz?" şeklinde karşılık verdi.
Öztürk'ün bu sözlerine karşı Yarar'ın tepkisi arttı ve ardından her iki tarafın da "Benimle böyle konuşma." demesiyle programda tansiyon daha da yükseldi.
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Programın sunucusu Başak Şengül, iki tarafı da sakin olmaları konusunda uyardı. Ancak tartışma devam edince, programın sunucusu Şengül, reklam arası vermek zorunda kaldı.
İşte o anlar:
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