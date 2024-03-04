Canlı Yayında Eski Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Mete Yarar Arasında Tansiyon Tırmandı!

Güvenlik uzmanı Mete Yarar ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden emekli milletvekili Ali Rıza Öztürk, bir canlı yayın programında karşı karşıya geldi. İkili arasındaki tartışma, zaman içinde daha da büyüdü ve ses tonları yükseldi. Sunucunun araya girmeye çalışmasına rağmen, Yarar ve Öztürk, sakinleşmeleri yönünde yapılan çağrıya yanıt vermedi ve program, reklam arasına girdi.