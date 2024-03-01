Dini Kitap Yazarı Tuğçe Işınsu'nun "Aldatmak Evlilik Kurtarıyor" Sözleri Ortalık Karıştırdı!

'El Vedud', 'El Cami' gibi dini kitapları bulunan Tuğçe Işınsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Aldatmak iyidir. Evlilik kurtarır' diye yazdı. Kullanıcıların tepki gösterdiği paylaşım tartışma yarattı.