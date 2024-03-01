Dini Kitap Yazarı Tuğçe Işınsu'nun "Aldatmak Evlilik Kurtarıyor" Sözleri Ortalık Karıştırdı!
Dini Kitap Yazarı Tuğçe Işınsu'nun "Aldatmak Evlilik Kurtarıyor" Sözleri Ortalık Karıştırdı!
'El Vedud', 'El Cami' gibi dini kitapları bulunan Tuğçe Işınsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Aldatmak iyidir. Evlilik kurtarır' diye yazdı. Kullanıcıların tepki gösterdiği paylaşım tartışma yarattı.
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Eski reklam yazarı ve 'spiritüel danışman' Tuğçe Işınsu, Twitter (X)'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.
"El Vedud", "El Cami" gibi dini kitapları bulunan Işınsu'nun "Baştan Çıkarmanın Gücü", "Onu Kendine Aşık Et" gibi ilşkiler üzerine kitapları bulunan yazar evlilik ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Daha önce 'Hiçlikten gelen güç' kitabı için "Bu kitap tılsımlı" diye, konuşan ve "4 büyük melekle çakra açma tedavisi yapıyorum” diyen yazar yeniden tartışma konusu oldu.
Işınsu paylaşımında, "Evli biriyle birlikte olan çoğu kişi, farkında olmadan o kişinin evliliğini kurtarmış olur" diye yazdı.
Kullanıcılar paylaşımın altında "Aldatmayı meşrulaştıramazsınız!" diye tepki gösterdi.
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Aldatan kişi için, "Senin yanında nefes alır, tamamlanır, yenilenir, eksik hissettiği şeyleri yaşar. Ve asıl kurulu düzenine daha iyi hissederek geri döner" diye Işınsu, tepkilerin odağına yerleşince açıklama da yaptı.
İşte o paylaşımı👇🏻
Kullanıcıların bir kısmı yazılanlara tepki gösterirken...
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Kimisi de destekledi...
Yazar kendini böyle savundu👇🏻
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Açıklamanın saçmalığını geçtim de her yerde çakma "yazar" ve çakma kitap görmekten gına geldi bana!
Sadece kocaman 😂😂😂🤣🤣😂😂gülüyorum ülke salaklaşti iyice sahtekar yazar doktor mühendis.Bu abla yazardan çok birşeye benziyor kitaplarını alıpta okuyan varsa …🤣🤣 Devamını Gör
zina islam dinindeki büyük günahlardan biridir.zina edip de tövbe etmeden ölene şiddetli azap edileceği bildirilir,bu SIĞIRIN daha bundan haberi yok
Senin de imam nikahlı eşten haberin yok anlaşılan? Her türlü kılıfına uydururlar sen merak etme. Mesela Şiilikte muta nikahı vardır. Sünnilikte ise misyar ni... Devamını Gör