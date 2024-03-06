Ölüme Sebep Olan 16 Yaşındaki Sürücü ve Annesinin Yurt Dışına Kaçarkenki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Kaynak: https://twitter.com/tele1comtr/status...
İstanbul Kemerburgaz'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin yaptığı kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yurt dışına kaçtığı öğrenilen T.C. ile annesi Eylem Tok'un havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı.
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İstanbul Kemerburgaz'da, 1 Mart gecesi yaşanan bir trafik kazasında 16 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, annesinin lüks otomobilini kullanarak, emniyet şeridinde duran beş kişiye çarptı.
Bu korkunç olayda, bir çocuk babası olan Oğuz Murat Acı yaşamını yitirdi ve dört kişi yaralandı.
Kazayı gerçekleştiren genç sürücünün kimliği, daha sonra tanınmış yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu şeklinde belirlendi. Anne Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin bu olayın ardından Mısır'a kaçtıkları bilgisi de daha sonra alındı.
Kazadan sonra oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok, medyada çıkan bazı haberlerdeki bilgilerin yanıltıcı olduğunu ifade etti. Tok, oğlunun olay yerinden kaçtığı ve cep telefonlarını topladığı iddialarını reddetti.
Tok, 16 yaşındaki oğlunun arabayı habersizce kullandığını ve olası bir saldırıdan endişe duydukları için yurt dışına kaçtıklarını itiraf etti.
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Sosyal medyada olayın yankısı devam ederken 16 yaşındaki sürücü ve annesinin havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı.
İşte o görüntüler:
Annesinin "Panikle kaçtık" diye savunduğu kaçışın görüntülerine "Neden gülüyorsunuz?" yorumları geldi.
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