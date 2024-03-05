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Ümit Özdağ'ın Konuk Olduğu Bir Yayında İzleyenleri Güldüren Anlar Ortaya Çıktı!

Ümit Özdağ'ın Konuk Olduğu Bir Yayında İzleyenleri Güldüren Anlar Ortaya Çıktı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 10:28

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında izleyiciyi güldüren anlara neden oldu.

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Son zamanlarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla herkesin dikkatini çekiyor.

Son zamanlarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla herkesin dikkatini çekiyor.

Özdağ, 2023 Genel Seçimleri'ne hazırlanan partisinin çalışmalarını finanse etmek için kişisel tesbih koleksiyonunu satışa çıkarmasıyla gündem olmuştu. Ancak tüm bu çabalarına rağmen seçimlerde barajı aşamayarak Meclis'e giremedi.

Özdağ, 2023 Genel Seçimleri'ne hazırlanan partisinin çalışmalarını finanse etmek için kişisel tesbih koleksiyonunu satışa çıkarmasıyla gündem olmuştu. Ancak tüm bu çabalarına rağmen seçimlerde barajı aşamayarak Meclis'e giremedi.

Özdağ, seçim sürecinde mülteci karşıtlığıyla tanınan bir isim olmuştu. Hatta bu tavrı sosyal medyada sık sık esprilere de neden olmuştu.

Özdağ, seçim sürecinde mülteci karşıtlığıyla tanınan bir isim olmuştu. Hatta bu tavrı sosyal medyada sık sık esprilere de neden olmuştu.

Kendisi de siyasi kişiliğinin yanı sıra renkli kişiliğini yansıtmaktan çekinmiyor. Katıldığı bir programda yine izleyenleri güldüren anlar ortaya çıktı.

Kendisi de siyasi kişiliğinin yanı sıra renkli kişiliğini yansıtmaktan çekinmiyor. Katıldığı bir programda yine izleyenleri güldüren anlar ortaya çıktı.

İzleyicileri gülümseten olayda, kameramanın dayanamayıp Özdağ'a bir soru sorması ve Özdağ'ın verdiği esprili yanıt, programın unutulmaz anlarından biri oldu.

İzleyicileri gülümseten olayda, kameramanın dayanamayıp Özdağ'a bir soru sorması ve Özdağ'ın verdiği esprili yanıt, programın unutulmaz anlarından biri oldu.
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İşte o anlar:

İzleyenler yorumlarda buluştu.

İzleyenler yorumlarda buluştu.
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Kimisi ise pek güldürmedi, dedi.

Kimisi ise pek güldürmedi, dedi.
twitter.com
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Friedrich Nietzsche

Özdağ'a bile güvenmiyorum zamanında S.oğan'a güvenmiştik hırt çıktı . Maalesef Türk kimseye güvenmez güvenemez . Babasına bile .

hemlizde_gerru

geleceğin cumhurbaşkanı...

1.Harald

hangi geleceğin

brn

Renkli anlar mı? Dalga geçiyorsunuz herhalde. Kameramanın fırçalanması hoşunuza gitmiş ne güzel.

BulmayinLanBeniV3

Biz erkekler "oğlum, lan" gibi kelimeleri sürekli kullanırız sevdiğimiz kişilere ve bu aynı iki kelime, bir gün o sevdiğimiz kişi ile kavga edersek, o an kul... Devamını Gör