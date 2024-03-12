Kuvvet Antrenmanını Paylaşan Zehra Güneş'in Spor Yaptığı Anlardaki Kusursuz Fiziği Büyüledi

Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldız ismi Zehra Güneş, kuvvet antrenmanı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 1,97 metre boyundaki Zehra Güneş kusursuz sporcu fiziğiyle tekrar kendisine hayran bırakmayı başardı.