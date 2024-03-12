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Kuvvet Antrenmanını Paylaşan Zehra Güneş'in Spor Yaptığı Anlardaki Kusursuz Fiziği Büyüledi

Kuvvet Antrenmanını Paylaşan Zehra Güneş'in Spor Yaptığı Anlardaki Kusursuz Fiziği Büyüledi

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 14:09

Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldız ismi Zehra Güneş, kuvvet antrenmanı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 1,97 metre boyundaki Zehra Güneş kusursuz sporcu fiziğiyle tekrar kendisine hayran bırakmayı başardı.

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Saçlarının rengini değiştiren ve güzelliğine güzellik katan Zehra Güneş'in yeni tarzı çok beğenilmişti.

Saçlarının rengini değiştiren ve güzelliğine güzellik katan Zehra Güneş'in yeni tarzı çok beğenilmişti.

Tarz değişikliğine giderek saçlarını koyulaştıran Güneş, hayranları tarafından tam puan aldı.

Tarz değişikliğine giderek saçlarını koyulaştıran Güneş, hayranları tarafından tam puan aldı.

İçeriğimizde durumdan söz etmiştik👇

Son zamanlarda omuz sakatlıkları sebebiyle formasından uzak kalan yıldız voleybolcu sıkı bir antrenman programına girdi.

Son zamanlarda omuz sakatlıkları sebebiyle formasından uzak kalan yıldız voleybolcu sıkı bir antrenman programına girdi.

Koç Miale Vanny ile çalışmaya başlayan Zehra Güneş'in kuvvet antrenmanındaki kusursuz fiziği sevenlerini bir kez daha hayran bıraktı.

Koç Miale Vanny ile çalışmaya başlayan Zehra Güneş'in kuvvet antrenmanındaki kusursuz fiziği sevenlerini bir kez daha hayran bıraktı.

Formasına kavuşmak için günleri sayan Zehra Güneş hayranlarını mutlu etti.

Formasına kavuşmak için günleri sayan Zehra Güneş hayranlarını mutlu etti.
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Sosyal medya hesabından antrenman görüntülerini yayınladı👇

Gelen yorumlar şöyleydi👇

Gelen yorumlar şöyleydi👇
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