Kuvvet Antrenmanını Paylaşan Zehra Güneş'in Spor Yaptığı Anlardaki Kusursuz Fiziği Büyüledi
Kuvvet Antrenmanını Paylaşan Zehra Güneş'in Spor Yaptığı Anlardaki Kusursuz Fiziği Büyüledi
Filenin Sultanları'nın ve VakıfBank'ın yıldız ismi Zehra Güneş, kuvvet antrenmanı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 1,97 metre boyundaki Zehra Güneş kusursuz sporcu fiziğiyle tekrar kendisine hayran bırakmayı başardı.
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Saçlarının rengini değiştiren ve güzelliğine güzellik katan Zehra Güneş'in yeni tarzı çok beğenilmişti.
Tarz değişikliğine giderek saçlarını koyulaştıran Güneş, hayranları tarafından tam puan aldı.
Son zamanlarda omuz sakatlıkları sebebiyle formasından uzak kalan yıldız voleybolcu sıkı bir antrenman programına girdi.
Koç Miale Vanny ile çalışmaya başlayan Zehra Güneş'in kuvvet antrenmanındaki kusursuz fiziği sevenlerini bir kez daha hayran bıraktı.
Formasına kavuşmak için günleri sayan Zehra Güneş hayranlarını mutlu etti.
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Sosyal medya hesabından antrenman görüntülerini yayınladı👇
Gelen yorumlar şöyleydi👇
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