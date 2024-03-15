Arda Güler Ancelotti İlişkisinden Fatih Terimli Doğa Manzarasına Haftanın En Çok Güldüren Spor Tweet'leri!
Arda Güler Ancelotti İlişkisinden Fatih Terimli Doğa Manzarasına Haftanın En Çok Güldüren Spor Tweet'leri!
Bu hafta spor tayfa timeline'ı nasıl şenlendirmiş birlikte bakalım. Günlük neşemizi ikiye katlayacak tweetlerle karşınızdayız🚀
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1. Cillian Murphy'e itiraz var.
2. İlker :(
3. Olay aslında öyle değilmiş.
4. Hmm...
5. Fred'in oğlu.
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6. Yedik subliminali.
7. Dayının sesiyle okuyun.
8. 80 il ve Zonguldak...
9. Yapılan tam olarak bu.
10. Bakışa odaklanınca sırıtmaya başlıyorsunuz.
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11. Hayat bu kadar basit işte ya.
12. Kıkırdattı.
13. Yorum sizde.
14. Siyaset kolektif bir iş.
15. İnanılmaz ya.
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16. Paramı geri istiyorum! Esprilerimizi geri verin!
Haftaya görüşmek üzere 👋
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