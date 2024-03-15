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Arda Güler Ancelotti İlişkisinden Fatih Terimli Doğa Manzarasına Haftanın En Çok Güldüren Spor Tweet'leri!

Arda Güler Ancelotti İlişkisinden Fatih Terimli Doğa Manzarasına Haftanın En Çok Güldüren Spor Tweet'leri!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 13:31

Bu hafta spor tayfa timeline'ı nasıl şenlendirmiş birlikte bakalım. Günlük neşemizi ikiye katlayacak tweetlerle karşınızdayız🚀

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1. Cillian Murphy'e itiraz var.

1. Cillian Murphy'e itiraz var.
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2. İlker :(

2. İlker :(
twitter.com

3. Olay aslında öyle değilmiş.

3. Olay aslında öyle değilmiş.
twitter.com

4. Hmm...

4. Hmm...
twitter.com

5. Fred'in oğlu.

5. Fred'in oğlu.
twitter.com
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6. Yedik subliminali.

6. Yedik subliminali.
twitter.com

7. Dayının sesiyle okuyun.

7. Dayının sesiyle okuyun.
twitter.com

8. 80 il ve Zonguldak...

8. 80 il ve Zonguldak...
twitter.com

9. Yapılan tam olarak bu.

9. Yapılan tam olarak bu.
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10. Bakışa odaklanınca sırıtmaya başlıyorsunuz.

10. Bakışa odaklanınca sırıtmaya başlıyorsunuz.
twitter.com
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11. Hayat bu kadar basit işte ya.

11. Hayat bu kadar basit işte ya.
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12. Kıkırdattı.

12. Kıkırdattı.
twitter.com

13. Yorum sizde.

13. Yorum sizde.
twitter.com

14. Siyaset kolektif bir iş.

14. Siyaset kolektif bir iş.
twitter.com

15. İnanılmaz ya.

15. İnanılmaz ya.
twitter.com
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16. Paramı geri istiyorum! Esprilerimizi geri verin!

16. Paramı geri istiyorum! Esprilerimizi geri verin!
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Haftaya görüşmek üzere 👋

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