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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 15:06

Bu hafta spor tayfa timeline'ı nasıl şenlendirmiş birlikte bakalım. Günlük neşemizi ikiye katlayacak tweetlerle karşınızdayız🚀

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1. Neden yazmıyorsun balım, damat olamayacak mıyım?

1. Neden yazmıyorsun balım, damat olamayacak mıyım?
twitter.com

2. Süle adalet karşısında hesap verecek.

2. Süle adalet karşısında hesap verecek.
twitter.com

3. Zordur Ronaldo olmak...

3. Zordur Ronaldo olmak...
twitter.com

4. Mart ayına girdik ama kış gelmedi hala.

4. Mart ayına girdik ama kış gelmedi hala.
twitter.com

5. Formaların tasarımcısını bulduk.

5. Formaların tasarımcısını bulduk.
twitter.com
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6. Şaşkınız.

6. Şaşkınız.
twitter.com

7. Saygıyla analım, sesiyle okuyalım.

7. Saygıyla analım, sesiyle okuyalım.
twitter.com

8. Sağlam kalça.

8. Sağlam kalça.
twitter.com

9. Tadic benzerinin Tadic'e daha çok benzemesi?

9. Tadic benzerinin Tadic'e daha çok benzemesi?
twitter.com

10. :(

10. :(
twitter.com
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11. Kimse bize aşktan bahsetmesin.

11. Kimse bize aşktan bahsetmesin.
twitter.com

12. Sana bilmediğin bir şey söyleyemem.

12. Sana bilmediğin bir şey söyleyemem.
twitter.com

13. "Trabzonsporumuza başarılar diliyorum" dedi adam rakipken bile daha ne desin.

13. "Trabzonsporumuza başarılar diliyorum" dedi adam rakipken bile daha ne desin.
twitter.com

14. Abartmayalım lütfen.

14. Abartmayalım lütfen.
twitter.com

15. Adamı laboratuvarda özenle hazırlamışlar.

15. Adamı laboratuvarda özenle hazırlamışlar.
twitter.com
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16. Aşkım nerede kaldın?

16. Aşkım nerede kaldın?
twitter.com
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