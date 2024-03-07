Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Bu hafta spor tayfa timeline'ı nasıl şenlendirmiş birlikte bakalım. Günlük neşemizi ikiye katlayacak tweetlerle karşınızdayız🚀
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1. Neden yazmıyorsun balım, damat olamayacak mıyım?
2. Süle adalet karşısında hesap verecek.
3. Zordur Ronaldo olmak...
4. Mart ayına girdik ama kış gelmedi hala.
5. Formaların tasarımcısını bulduk.
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6. Şaşkınız.
7. Saygıyla analım, sesiyle okuyalım.
8. Sağlam kalça.
9. Tadic benzerinin Tadic'e daha çok benzemesi?
10. :(
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11. Kimse bize aşktan bahsetmesin.
12. Sana bilmediğin bir şey söyleyemem.
13. "Trabzonsporumuza başarılar diliyorum" dedi adam rakipken bile daha ne desin.
14. Abartmayalım lütfen.
15. Adamı laboratuvarda özenle hazırlamışlar.
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16. Aşkım nerede kaldın?
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