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Süper Lig'in En Yakışıklı Futbolcusunu ve Hakemini Oylarınızla Belirliyoruz!

Süper Lig'in En Yakışıklı Futbolcusunu ve Hakemini Oylarınızla Belirliyoruz!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 12:02

2023-2024 sezonunda Süper Lig'de top koşturan futbolculardan en yakışıklısı sizce hangisi? Mevkilerine göre ayırdığımız yakışıklı futbolcular listesinde bu kez en yakışıklı hakemi de oylarınızla belirliyoruz!

Hazırsanız başlayalım🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

En yakışıklı kaleci sizce hangisi?

En yakışıklı defans oyuncusunu soralım!

En yakışıklı orta saha için adaylarımız!

En yakışıklı forvet?

Peki ya en yakışıklı hakem?

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