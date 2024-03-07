Süper Lig'in En Yakışıklı Futbolcusunu ve Hakemini Oylarınızla Belirliyoruz!
Süper Lig'in En Yakışıklı Futbolcusunu ve Hakemini Oylarınızla Belirliyoruz!
2023-2024 sezonunda Süper Lig'de top koşturan futbolculardan en yakışıklısı sizce hangisi? Mevkilerine göre ayırdığımız yakışıklı futbolcular listesinde bu kez en yakışıklı hakemi de oylarınızla belirliyoruz!
Hazırsanız başlayalım🚀
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En yakışıklı kaleci sizce hangisi?
En yakışıklı defans oyuncusunu soralım!
En yakışıklı orta saha için adaylarımız!
En yakışıklı forvet?
Peki ya en yakışıklı hakem?
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