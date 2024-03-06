Can Yaman'ın Eski Sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Larius ile Evleneceği Tarihi Duyurdu

Can Yaman ile eski sevgilisi Diletta Leotta ile 2021 sonunda ayrılmışlardı. İtalyan spiker Diletta Leotta daha sonra gönlünü Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'a kaptırmıştı. İtalyan basınına konuşan Diletta Leotta, Loris Karius ile birlikte gelecek planını açıkladı.