Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Can Yaman'ın Eski Sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Larius ile Evleneceği Tarihi Duyurdu

Can Yaman'ın Eski Sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Larius ile Evleneceği Tarihi Duyurdu

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 20:29

Can Yaman ile eski sevgilisi Diletta Leotta ile 2021 sonunda ayrılmışlardı. İtalyan spiker Diletta Leotta daha sonra gönlünü Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'a kaptırmıştı. İtalyan basınına konuşan Diletta Leotta, Loris Karius ile birlikte gelecek planını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İtalya'nın en çok takip edilen kişilerinden olan televizyon sunucusu Diletta Leotta, Türk basınının ilgisini Can Yaman ile ilişki yaşadığı sırada çekmişti.

İtalya'nın en çok takip edilen kişilerinden olan televizyon sunucusu Diletta Leotta, Türk basınının ilgisini Can Yaman ile ilişki yaşadığı sırada çekmişti.

Can Yaman ile ilişkisi kısa süren güzel sunucu, ayrılığın ardından yaptığı açıklamalarla gündemi meşgul etmişti.

Can Yaman ile ilişkisi kısa süren güzel sunucu, ayrılığın ardından yaptığı açıklamalarla gündemi meşgul etmişti.

Can Yaman için, "Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış" ifadelerini kullanmıştı.

Can Yaman için, "Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye sık sık gelen ve paylaşımlarından bazılarını Türkçe yapan Diletta Leotta ise daha sonra Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile birlikteliğini duyurmuştu.

Türkiye'ye sık sık gelen ve paylaşımlarından bazılarını Türkçe yapan Diletta Leotta ise daha sonra Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile birlikteliğini duyurmuştu.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'un eşi ünlü spor muhabiri Diletta Leotta bir çocuk dünyaya getirdi. Çift çocuklarına "Aria" ismini koymuştu.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'un eşi ünlü spor muhabiri Diletta Leotta bir çocuk dünyaya getirdi. Çift çocuklarına "Aria" ismini koymuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

33 yaşındaki ünlü spiker Instagram'da 9 milyonluk takipçi kitlesiyle ünlü bir fenomen haline geldi.

33 yaşındaki ünlü spiker Instagram'da 9 milyonluk takipçi kitlesiyle ünlü bir fenomen haline geldi.

Sport Mediaset'e konuşan Diletta Leotta: "Karius hayatımın erkeği. Haziran ayında evleniyoruz." müjdesini sevenleriyle paylaştı.

Sport Mediaset'e konuşan Diletta Leotta: "Karius hayatımın erkeği. Haziran ayında evleniyoruz." müjdesini sevenleriyle paylaştı.

Loris Karius Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir dönem kulüpsüz kalmış ve daha sonra Newcastle United'a imza atmıştı.

Loris Karius Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir dönem kulüpsüz kalmış ve daha sonra Newcastle United'a imza atmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?