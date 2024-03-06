Can Yaman'ın Eski Sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Larius ile Evleneceği Tarihi Duyurdu
Can Yaman'ın Eski Sevgilisi Diletta Leotta Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Larius ile Evleneceği Tarihi Duyurdu
Can Yaman ile eski sevgilisi Diletta Leotta ile 2021 sonunda ayrılmışlardı. İtalyan spiker Diletta Leotta daha sonra gönlünü Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'a kaptırmıştı. İtalyan basınına konuşan Diletta Leotta, Loris Karius ile birlikte gelecek planını açıkladı.
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İtalya'nın en çok takip edilen kişilerinden olan televizyon sunucusu Diletta Leotta, Türk basınının ilgisini Can Yaman ile ilişki yaşadığı sırada çekmişti.
Can Yaman ile ilişkisi kısa süren güzel sunucu, ayrılığın ardından yaptığı açıklamalarla gündemi meşgul etmişti.
Can Yaman için, "Can, 2017 yılında bir kadın tarafından aldatılmış. Bu yüzden de kalbi kırılmış" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'ye sık sık gelen ve paylaşımlarından bazılarını Türkçe yapan Diletta Leotta ise daha sonra Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile birlikteliğini duyurmuştu.
Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'un eşi ünlü spor muhabiri Diletta Leotta bir çocuk dünyaya getirdi. Çift çocuklarına "Aria" ismini koymuştu.
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33 yaşındaki ünlü spiker Instagram'da 9 milyonluk takipçi kitlesiyle ünlü bir fenomen haline geldi.
Sport Mediaset'e konuşan Diletta Leotta: "Karius hayatımın erkeği. Haziran ayında evleniyoruz." müjdesini sevenleriyle paylaştı.
Loris Karius Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir dönem kulüpsüz kalmış ve daha sonra Newcastle United'a imza atmıştı.
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