Galibiyet Sevincini Doyasıya Yaşayan Mario Balotelli Soyunma Odasında Torpil Patlattı!
Galibiyet Sevincini Doyasıya Yaşayan Mario Balotelli Soyunma Odasında Torpil Patlattı!
Adana Demirspor'un Fatih Karagümrük karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından keyfi yerine gelen Mario Balotelli, soyunma odasında şaka olsun diye torpil patlattı.
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Uzun bir aranın ardından 3 puanla tanışan Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin keyfi yerindeydi.
Mario Balotelli soyunma odasına soktuğu torpilleri peş peşe patlattı.
Futbolun haylaz çocuğu Mario Balotelli'nin hareketi soyunma odasındakileri hem korkuttu hem de güldürdü.
Mario Balotelli'nin soyunma odasında torpil patlattığı anlar👇
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Piçliğe verdiği aklını futbols verse şimdi top 5 santrafordan biriydi amk.
Sonra sahada top falan istersin sesini duymazlarsa görürsün
kapak fotolarını manidar buldum 🤣🤣