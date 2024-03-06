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Galibiyet Sevincini Doyasıya Yaşayan Mario Balotelli Soyunma Odasında Torpil Patlattı!

Galibiyet Sevincini Doyasıya Yaşayan Mario Balotelli Soyunma Odasında Torpil Patlattı!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 19:02

Adana Demirspor'un Fatih Karagümrük karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından keyfi yerine gelen Mario Balotelli, soyunma odasında şaka olsun diye torpil patlattı.

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Uzun bir aranın ardından 3 puanla tanışan Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin keyfi yerindeydi.

Uzun bir aranın ardından 3 puanla tanışan Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin keyfi yerindeydi.

Mario Balotelli soyunma odasına soktuğu torpilleri peş peşe patlattı.

Mario Balotelli soyunma odasına soktuğu torpilleri peş peşe patlattı.

Futbolun haylaz çocuğu Mario Balotelli'nin hareketi soyunma odasındakileri hem korkuttu hem de güldürdü.

Futbolun haylaz çocuğu Mario Balotelli'nin hareketi soyunma odasındakileri hem korkuttu hem de güldürdü.

Mario Balotelli'nin soyunma odasında torpil patlattığı anlar👇

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ozzymandias

Piçliğe verdiği aklını futbols verse şimdi top 5 santrafordan biriydi amk.

Engin Türk

Sonra sahada top falan istersin sesini duymazlarsa görürsün

ece talyanoğlu

kapak fotolarını manidar buldum 🤣🤣