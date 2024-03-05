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Süper Lig'de İpi Göğüsleyecek Takımı Açıkladılar: 100 Puanla Şampiyon Olacak!

Süper Lig'de İpi Göğüsleyecek Takımı Açıkladılar: 100 Puanla Şampiyon Olacak!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 16:15

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyon olacak takımı ve alacağı puanı açıkladı. Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga tahminleri yapan site Süper Lig'de şampiyon alacak takımın 100 puanla ligi bitireceğini tahmin etti.

Kaynak: Euro Club Index

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Euro Club Index sitesinin tahminlerine göre Bundesliga'da %93 ihtimalle Bayer Leverkusen şampiyon olacak.

Euro Club Index sitesinin tahminlerine göre Bundesliga'da %93 ihtimalle Bayer Leverkusen şampiyon olacak.

Sonucu en çok merak edilen Premier Lig'de ise ihtimaller neredeyse eşit: %43 Manchester City, %42 ihtimalle Liverpool şampiyon olacağı öngörülüyor.

Sonucu en çok merak edilen Premier Lig'de ise ihtimaller neredeyse eşit: %43 Manchester City, %42 ihtimalle Liverpool şampiyon olacağı öngörülüyor.

La Liga'da şampiyon neredeyse belli. %98 ihtimalle Real Madrid'in ipi göğüsleyeceğini tahmin ediliyor.

La Liga'da şampiyon neredeyse belli. %98 ihtimalle Real Madrid'in ipi göğüsleyeceğini tahmin ediliyor.

Sonucu en merakla beklenen Süper Lig'de ise Beşiktaş'ın 66 puanla ligi 3. bitireceği düşünülüyor.

Sonucu en merakla beklenen Süper Lig'de ise Beşiktaş'ın 66 puanla ligi 3. bitireceği düşünülüyor.

Süper Lig'de küme düşmesi öngörülen takımlar ise şöyle: İstanbulspor, Pendikspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük.

Süper Lig'de küme düşmesi öngörülen takımlar ise şöyle: İstanbulspor, Pendikspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük.
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Euro Club Index verilerine göre Fenerbahçe'nin şampiyon olma olasılığı %31,2. Fenerbahçe'nin 97 puanla ikinci olacağına ihtimal veriliyor.

Euro Club Index verilerine göre Fenerbahçe'nin şampiyon olma olasılığı %31,2. Fenerbahçe'nin 97 puanla ikinci olacağına ihtimal veriliyor.

Galatasaray'ın 100 puanla şampiyon olacağı açıklanan verilerde sarı-kırmızılı takıma verilen şampiyonluk ihtimali ise %68.8.

Galatasaray'ın 100 puanla şampiyon olacağı açıklanan verilerde sarı-kırmızılı takıma verilen şampiyonluk ihtimali ise %68.8.

Sizce sene sonunda şampiyon kim olacak? (Görsel: Euro Club Index)

Sizce sene sonunda şampiyon kim olacak? (Görsel: Euro Club Index)
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