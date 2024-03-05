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Plaj Voleybolunun Sultanı Ece Yılmaz Güzelliğiyle ve Paylaşımlarıyla Takipçilerini Hayran Bırakıyor!

Plaj Voleybolunun Sultanı Ece Yılmaz Güzelliğiyle ve Paylaşımlarıyla Takipçilerini Hayran Bırakıyor!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 15:14

Aras Kargo Spor Kulübü'nün başarılı smaçörü, aynı zamanda plaj voleybolundaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Ece Yılmaz takipçi sayısını günden güne arttırıyor. Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi oyuncusu Ece Yılmaz'ı yakından tanıyalım!

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187 boyundaki Ece Yılmaz smaçör mevkisinde rol alıyor.

187 boyundaki Ece Yılmaz smaçör mevkisinde rol alıyor.

Kariyerine Küçükyalı Yelken Spor'da başlayan başarılı voleybolcu, salon turnuvalarında olduğu kadar plaj turnuvalarında da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kariyerine Küçükyalı Yelken Spor'da başlayan başarılı voleybolcu, salon turnuvalarında olduğu kadar plaj turnuvalarında da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2005 doğumlu Ece Yılmaz sırasıyla; Küçükyalı Yelken Spor, Bahçelievler Belediyespor ve Yeşilyurt formalarını terletti.

2005 doğumlu Ece Yılmaz sırasıyla; Küçükyalı Yelken Spor, Bahçelievler Belediyespor ve Yeşilyurt formalarını terletti.

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen Ece Yılmaz, aynı zamanda Türk Milli Beach Voleybol takımında oynuyor. Şu an Aras Kargo Spor Kulübü forması giyen Ece Yılmaz aynı zamanda plaj voleybolunda 2023 yılında derece yapmıştı.

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen Ece Yılmaz, aynı zamanda Türk Milli Beach Voleybol takımında oynuyor. Şu an Aras Kargo Spor Kulübü forması giyen Ece Yılmaz aynı zamanda plaj voleybolunda 2023 yılında derece yapmıştı.

Millı takım turnuvaları geçmişinde Balkan Championships U19'da gümüş madalya almayı başardı.

Millı takım turnuvaları geçmişinde Balkan Championships U19'da gümüş madalya almayı başardı.
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187 boyunda olan sporcu güzelliğiyle sosyal medyanın dikkati çekmeye başladı.

187 boyunda olan sporcu güzelliğiyle sosyal medyanın dikkati çekmeye başladı.

Instagram'da henüz 14 bin takipçisi bulunmasına rağmen popülaritesini günden güne arttırıyor.

Instagram'da henüz 14 bin takipçisi bulunmasına rağmen popülaritesini günden güne arttırıyor.

Halen Aras Kargo Spor Kulübü forması giyen Ece Yılmaz 3 sezondur ligde mücadele ediyor.

Halen Aras Kargo Spor Kulübü forması giyen Ece Yılmaz 3 sezondur ligde mücadele ediyor.

Daha önce 4 kez plaj voleybolu turnuvasında yer aldı ve bir kez madalya alma başarısı gösterdi.

Daha önce 4 kez plaj voleybolu turnuvasında yer aldı ve bir kez madalya alma başarısı gösterdi.

Plaj voleybolunda Ecem Aksoy ile partner oldu ve başarılarını birlikte kazandı.

Plaj voleybolunda Ecem Aksoy ile partner oldu ve başarılarını birlikte kazandı.
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Kariyerinin başında olan sporcumuza başarılı bir serüven diliyoruz!

Kariyerinin başında olan sporcumuza başarılı bir serüven diliyoruz!
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