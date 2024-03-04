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Melissa Vargas'ın İbrahim Tatlıses Şarkısıyla Isınırken Dertlere Sürüklendiği Muhteşem Anlar

Melissa Vargas'ın İbrahim Tatlıses Şarkısıyla Isınırken Dertlere Sürüklendiği Muhteşem Anlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 15:21

odafone Sultanlar Ligi'nde haftanın merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe Opet, sahasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. Maç başında ısınmak servis kullanan Melissa Vargas, İbrahim Tatlıses'in unutulmaz şarkısı 'Haydi söyle' ile birlikte ısınırken ortaya çıkan görüntüler beğenileri topladı.

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Filenin Sultanları ile gönlümüze taht kuran, Malatya'yı memleketi sayan Melissa Vargas bu kez ısınma görüntüleriyle beğenileri topladı.

Filenin Sultanları ile gönlümüze taht kuran, Malatya'yı memleketi sayan Melissa Vargas bu kez ısınma görüntüleriyle beğenileri topladı.

VakıfBank ile oynanacak maç öncesi İbrahim Tatlıses şarkısına eşlik eden Melissa Vargas'ın ısınma görüntüleri viral oldu.

VakıfBank ile oynanacak maç öncesi İbrahim Tatlıses şarkısına eşlik eden Melissa Vargas'ın ısınma görüntüleri viral oldu.

"Haydi söyle" şarkısına eşlik etmek isteyen Vargas'ın TRT Spor Yıldız tarafından paylaşılan görüntülerle karşınızdayız.

"Haydi söyle" şarkısına eşlik etmek isteyen Vargas'ın TRT Spor Yıldız tarafından paylaşılan görüntülerle karşınızdayız.

İşte o anlar👇

İçli içli şarkıya eşlik eden Vargas'ın yüzleri gülümseten anlarına gelen yorumlar şöyleydi👇

İçli içli şarkıya eşlik eden Vargas'ın yüzleri gülümseten anlarına gelen yorumlar şöyleydi👇
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