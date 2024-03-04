NBA'de 40 Bin Sayıya Ulaşan İlk İsim Olan LeBron James İçin Harika Animasyon
NBA'de 40 Bin Sayıya Ulaşan İlk İsim Olan LeBron James İçin Harika Animasyon
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 40 bin sayı barajını da aştı. NBA’de rekor kıran LeBron James’in attığı 40.000 sayının animasyon videosu paylaşıldı.
Kaynak: Twitter/Kirk Goldsberry - Vanna Bushong
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Normal sezon ve toplamda (normal sezon+play-off) en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorlarının sahibi James, 21. yılını geçirdiği ligdeki başarılarla dolu kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Tarihin en iyi oyuncusu tartışmalarında çoğu zaman Michael Jordan ile kıyaslanan 39 yaşındaki James, Şubat 2023'te ele geçirdiği NBA'de normal sezonların en skorer basketbolcusu rekorunu, Denver Nuggets karşısında attığı 26 sayıyla 40 bin 17'ye çıkararak geliştirmeye devam etti.
Tecrübeli oyuncu, NBA'de 20 ve üstü sezonunu geçiren oyuncular arasında "triple-double" yapan ilk isim olmayı da başardı.
NBA’de rekor kıran LeBron James’in attığı 40.000 sayının animasyon videosu paylaşıldı👇
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