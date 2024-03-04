NBA'de 40 Bin Sayıya Ulaşan İlk İsim Olan LeBron James İçin Harika Animasyon

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 40 bin sayı barajını da aştı. NBA’de rekor kıran LeBron James’in attığı 40.000 sayının animasyon videosu paylaşıldı.

Kaynak: Twitter/Kirk Goldsberry - Vanna Bushong