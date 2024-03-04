Arda Güler'in Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in Galibiyet Paylaşımlarını Beğendiği İddiası!
Arda Güler'in Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in Galibiyet Paylaşımlarını Beğendiği İddiası!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından Real Madrid forması giyen Arda Güler, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ın galibiyet paylaşımlarını beğendiği iddia edildi. Yaşananlara ve gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Galatasaray'ın zaferle döndüğü Beşiktaş maçının ardından Kerem Aktürkoğlu, "İstanbul sarı kırmızı" paylaşımı yaptı. Sosyal medyada ise Arda Güler'in paylaşıma beğeni attığı iddia edildi.
Barış Alper Yılmaz'ın gönderisinin altında da Arda Güler'in beğenisinin bulunması sosyal medyada çok konuşuldu.
Görüntülerin shop olmadığı konuşulurken Sporx hesabı; Arda Güler'in Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ın paylaşımlarındaki beğenilerini kaldırdığını söyledi.
Arda Güler'in Galatasaraylı futbolcuların paylaşımını beğenmesine gelen tepkiler ise şöyleydi👇
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