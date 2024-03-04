Cenk Tosun'un Dönerek Penaltı Beklediği Pozisyon Editçilerin Eline Düştü

Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı derbinin en çok konuşulan olaylı, Cenk Tosun'un penaltı beklediği pozisyon oldu. Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerde Köhn ile Cenk Tosun arasındaki olayı spor yorumcuları değerlendirirken, sosyal medyada da tartışma devam etti. Yorumlara birlikte bakalım.