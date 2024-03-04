Cenk Tosun'un Dönerek Penaltı Beklediği Pozisyon Editçilerin Eline Düştü
Cenk Tosun'un Dönerek Penaltı Beklediği Pozisyon Editçilerin Eline Düştü
Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı derbinin en çok konuşulan olaylı, Cenk Tosun'un penaltı beklediği pozisyon oldu. Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerde Köhn ile Cenk Tosun arasındaki olayı spor yorumcuları değerlendirirken, sosyal medyada da tartışma devam etti. Yorumlara birlikte bakalım.
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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.
Maçın en çok tartışılan pozisyonunda Köhn ile ceza sahası içinde ikili mücadeleye giren Cenk Tosun yerde kaldı.
Hakemin devam dediği pozisyonu spor yorumcuları değerlendirdi. Erman Toroğlu'nun "penaltı kararı ağır olur" dediği pozisyona, Fırat Aydınus: "Cenk Tosun abartılı şekilde attı kendini. Bu da Halil Umut Meler'i yanılttı. VAR müdahaleyi ve reaksiyonu süzememiş. Sahada hakemin görüp, penaltı vermesi gerekirdi" dedi.
Trio programında ise hakem yorumcuları VAR'ın pozisyona dahil olup hakemi çağırması gerektiğini ve penaltı verilmesi görüşünde ortak oldular.
Sosyal medyada ise Cenk Tosun'un düşüsü editçilerin eline düştü👇
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Pozisyon için yapılan editler şöyleydi👇
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Sizce pozisyon penaltı mıydı?
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