Ali Koç ve Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar Birlikte Görülünce Ortalık Coştu!
Ali Koç ve Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar Birlikte Görülünce Ortalık Coştu!
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, koyu Fenerbahçeli çıktı. Bir etkinlikte Ali Koç'un yanında görülen oyuncuya yorum yağdı.
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Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan yeni karakterlerden biri olan Görkem, gelir gelmez tüm dengeleri değiştirdi. Muhafazakar bir ailenin kızı olan Görkem sizin de bildiğiniz gibi önce Ömer daha sonra da Fatih'e yeşil ışık yaktı.
Görkem karakterine de güzeller güzeli başarılı oyuncu Özge Özacar hayat veriyor. Kendisini daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Kefaret, Baba, Kısmet, Oyun Bozan, Sevgili Geçmiş, Meryem gibi televizyon dizilerinde izlemiştik.
Özacar aynı zamanda Fenerbahçe tutkusuyla da bilinen bir oyuncu. Maçlarda, davetlerde, özel etkinliklerde Özge Özacar'ı görüyoruz.
Öyle ki geçtiğimiz yıl, Fenerbahçe'nin sponsorlarına özel verdiği bir daveti ünlü oyuncu sunmuştu.
Şimdi ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'la bir davette yan yana görülen Özge Özacar gündem oldu.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
Sosyal medyada da oyuncuya yorum yağdı.
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Özge Özacar'ın Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ile de tanışıklığı var. Siz ne düşünüyorsunuz?
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