ABB Başkan Adayı Turgut Altınok Canlı Yayında İstiklal Marşı'nı Yanlış Okudu!
ABB Başkan Adayı Turgut Altınok Canlı Yayında İstiklal Marşı'nı Yanlış Okudu!
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, konuk olduğu HaberTürk ekranlarında İstiklal Marşı'nın altıncı kıtasını yanlış okudu. Altınok ise sosyal medyada gündem oldu.
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Keçiören Belediyes Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Turgut Altınok canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu.
Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un "Nedir Ne Değildir" isimli programına konuk olan Altınok, İstiklal Marşı'nın altıncı kıtasını doğru okuyamadı.
Altınok, “Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı atanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlu şehitsin alsan da dünyaları, verme bu cennet vatanı” dedi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
İstiklal Marşı'nı yanlış okuyan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ise sosyal medyada gündem oldu.
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