Bir Mültecinin Denize İtildiğini Gören Ümit Özdağ Yaptığı Yorumla Gündem Oldu!
Bir Mültecinin Denize İtildiğini Gören Ümit Özdağ Yaptığı Yorumla Gündem Oldu!
Mültecileri Türkiye'den göndereceğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Fransa'da bir mültecinin denize tuvaletini yaptığı sırada denize itildiğini gösteren videoya yaptığı yorum gündem oldu.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz seçim döneminde mültecilerle ilgili planları ve sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan tartışmalı isimlerden biri olmuştu.
Mültecileri göndereceğini söyleyen Özdağ'ın karşılaştığı göçmenlerle kurduğu diyaloglar da gündem oluyor.
Şimdi de Fransa'da denize tuvaletini yapan mülteci olduğu iddia edilen bir kişinin denize itildiği anlara ait bir video sosyal medyada dolaşmaya başladı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Mültecinin denize itildiğini gören Ümit Özdağ da kendini tutamayıp gündem olan bir yorum yaptı.
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Özdağ, "Güzel hareketler bunlar. Basit bir dokunuş ve etkili bir sonuç." yazdı.
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