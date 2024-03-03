Kastamonululardan Oy İsteyen Murat Kurum Sessizlikle Karşılaştı: 'Salonun Ambiyansı Kayboldu'
Kastamonululardan Oy İsteyen Murat Kurum Sessizlikle Karşılaştı: 'Salonun Ambiyansı Kayboldu'
Bugün katıldığı bir programda Kastamonulularla buluşan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, oy istediği salonda sessizlikle karşılaştı. Kurum bir süre ses çıkmaması üzerine 'Salonun ambiyansı kayboldu' dedi.
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Seçime sayılı günler kala partilerin belediye başkan adayları çalışmalarına hızla davam ediyor.
Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen Büyük Kastamonulular Buluşması'nda konuşma yapan İBB Başkan adayı Murat Kurum, etkinliğe katılan vatandaşlardan destek istedi.
Talep sonrası salonda sessizlik meydana gelirken, Kurum ise 'Salonun ambiyansı biraz kayboldu' diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
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