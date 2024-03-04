Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Brezilyalı Futbolcuların Zaman Geçirmek İçin Takım Arkadaşlarını Yerde Paspas Gibi Sürükledikleri İlginç Anlar

Brezilyalı Futbolcuların Zaman Geçirmek İçin Takım Arkadaşlarını Yerde Paspas Gibi Sürükledikleri İlginç Anlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 13:05

Brezilya Ligi'nde Fluminense ile Botafogo arasında oynanan karşılaşmada yaşanan görüntüler zaman geçirme konusunda ufkunuzu ikiye katlayacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fluminense'nin Botafogo'yu evinde ağırladığı mücadelenin uzatma anlarında futbol tarihine geçecek anlar yaşandı.

Fluminense'nin Botafogo'yu evinde ağırladığı mücadelenin uzatma anlarında futbol tarihine geçecek anlar yaşandı.

Botafogolu futbolcu 90+7'de saha dışında yere yığıldı. Takım arkadaşı, hakem oyunu durdursun diye sakatlık numarası yapan arkadaşını saha içine sürükledi.

Botafogolu futbolcu 90+7'de saha dışında yere yığıldı. Takım arkadaşı, hakem oyunu durdursun diye sakatlık numarası yapan arkadaşını saha içine sürükledi.

Fluminense kalecisi ise olanların farkındaydı. Numara yapan futbolcuyu bu kez saha dışına sürükleyerek oyunu başlatmaya çalıştı.

Fluminense kalecisi ise olanların farkındaydı. Numara yapan futbolcuyu bu kez saha dışına sürükleyerek oyunu başlatmaya çalıştı.

Saha kenarında ısınan Botafogolu futbolcu ise yerde bir o yana bir bu yana sürüklenen takım arkadaşını tekrar saha içine fırlattı.

Saha kenarında ısınan Botafogolu futbolcu ise yerde bir o yana bir bu yana sürüklenen takım arkadaşını tekrar saha içine fırlattı.

O anlar kameralara böyle yansıdı👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Bizde bunu Nordin Ambrabat yapıyordu ama bu seviye değil tabii.