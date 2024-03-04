Brezilyalı Futbolcuların Zaman Geçirmek İçin Takım Arkadaşlarını Yerde Paspas Gibi Sürükledikleri İlginç Anlar
Brezilyalı Futbolcuların Zaman Geçirmek İçin Takım Arkadaşlarını Yerde Paspas Gibi Sürükledikleri İlginç Anlar
Brezilya Ligi'nde Fluminense ile Botafogo arasında oynanan karşılaşmada yaşanan görüntüler zaman geçirme konusunda ufkunuzu ikiye katlayacak!
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Fluminense'nin Botafogo'yu evinde ağırladığı mücadelenin uzatma anlarında futbol tarihine geçecek anlar yaşandı.
Botafogolu futbolcu 90+7'de saha dışında yere yığıldı. Takım arkadaşı, hakem oyunu durdursun diye sakatlık numarası yapan arkadaşını saha içine sürükledi.
Fluminense kalecisi ise olanların farkındaydı. Numara yapan futbolcuyu bu kez saha dışına sürükleyerek oyunu başlatmaya çalıştı.
Saha kenarında ısınan Botafogolu futbolcu ise yerde bir o yana bir bu yana sürüklenen takım arkadaşını tekrar saha içine fırlattı.
O anlar kameralara böyle yansıdı👇
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Bizde bunu Nordin Ambrabat yapıyordu ama bu seviye değil tabii.