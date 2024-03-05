Cristiano Ronaldo Futbolu Ne Zaman Bırakacak? Sevgilisi Georgina Rodriguez Açıkladı!
Cristiano Ronaldo Futbolu Ne Zaman Bırakacak? Sevgilisi Georgina Rodriguez Açıkladı!
Paris Moda Haftası'nda giydiği kıyafetle gündeme oturan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, bulunduğu bir sohbette söyledikleriyle Portekizli futbolcunun emeklilik tarihini açıkladı. Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakacağı zamanı söyleyen Georgina Rodriguez, flaş açıklamalarda bulundu.
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39 yaşına giren ve kariyerini Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo'nun ne zaman futbolu bırakacağı merak konusuydu.
Paris Moda Haftası'nda sahneye Ronaldo'nun formasıyla çıkan sevgilisi Georgina Rodriguez, sohbet ortamında bu soruya yanıt verdi.
Georgina Rodriguez, sahne arkasında yaptığı sohbette, Cristiano Ronaldo'nun ne zaman futbolu bırakacağına dair söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü.
Uzun süredir birlikte olan çift 2023 yılının ilk ayında Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.
Georgina Rodriguez, "Cristiano bir yıl içinde emekli olacak. Belki iki yıl, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
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