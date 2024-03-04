Galatasaraylı Futbolcuların Derbi Galibiyeti Paylaşımlarını Beğenen Arda Güler Yaşananlara Açıklık Getirdi

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş maçının ardından galibiyet paylaşımında bulunmuş, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de bu paylaşımları beğenmişti. Milli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların tepkisinden sonra ise beğenilerini geri çekmişti. Arda, yaşananlara dair açıklama yaptı.

Kaynak: Sports Digitale