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Galatasaraylı Futbolcuların Derbi Galibiyeti Paylaşımlarını Beğenen Arda Güler Yaşananlara Açıklık Getirdi

Galatasaraylı Futbolcuların Derbi Galibiyeti Paylaşımlarını Beğenen Arda Güler Yaşananlara Açıklık Getirdi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
04.03.2024 - 20:23

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş maçının ardından galibiyet paylaşımında bulunmuş, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de bu paylaşımları beğenmişti. Milli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların tepkisinden sonra ise beğenilerini geri çekmişti. Arda, yaşananlara dair açıklama yaptı.

Kaynak: Sports Digitale

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Okan Buruk ve öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Okan Buruk ve öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, liderliğini sürdürürken yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, liderliğini sürdürürken yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından galibiyet paylaşımında bulundu. Bu gönderilere bir beğeni de Arda Güler'den geldi.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından galibiyet paylaşımında bulundu. Bu gönderilere bir beğeni de Arda Güler'den geldi.

19 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların tepkisinden sonra beğenilerini geri çekti ve yaptığı açıklamayla olaya açıklık getirdi.

19 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların tepkisinden sonra beğenilerini geri çekti ve yaptığı açıklamayla olaya açıklık getirdi.

Sports Digitale'e konuşan Güler, “Milli Takım’dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım.” dedi.

Sports Digitale'e konuşan Güler, “Milli Takım’dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım.” dedi.
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Genç yıldızın açıklamalarına taraftarların yorumları 👇

Genç yıldızın açıklamalarına taraftarların yorumları 👇
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