Derbinin Yıldızı Muslera'dan Galatasaray Yönetimine İnce Mesaj: "Kendi Rakamını Kendin Yaz"
Derbinin Yıldızı Muslera'dan Galatasaray Yönetimine İnce Mesaj: "Kendi Rakamını Kendin Yaz"
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş, derbinin kaderini Fernando Muslera'nın kurtarışı belirlemişti. Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Muslera, hikayesiyle yeni sözleşme için Galatasaray yönetimine mesaj gönderdi.
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Geldiğinde bekar olup Galatasaray'a imza attıktan sonra ailesini İstanbul'da kuran, 2011 yılından beri sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Fernando Muslera formuyla alkışları topluyor.
Son olarak Beşiktaş derbisindeki kurtarışlarıyla gündeme gelen Muslera, sosyal medya hesabından Alp Pehlivan'ın yaptığı paylaşımla yönetime mesaj yolladı.
Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Muslera'nın yönetimden teklif beklediği ortaya çıktı.
Alp Pehlivan'ın "Muslera'ya ben rakam söylemem. Kendi rakamını kendin yaz derim. Galatasaray'ın kaptanına yakışır bir mukavele teklifinde bulunurum" sözlerini paylaşan Muslera'nın hikayesi şöyleydi👇
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