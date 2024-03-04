Derbinin Yıldızı Muslera'dan Galatasaray Yönetimine İnce Mesaj: "Kendi Rakamını Kendin Yaz"

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş, derbinin kaderini Fernando Muslera'nın kurtarışı belirlemişti. Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Muslera, hikayesiyle yeni sözleşme için Galatasaray yönetimine mesaj gönderdi.