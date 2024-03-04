Galatasaray'ın Dijital Taraftarı Leo Beşiktaş Maçındaki Paylaşımlarıyla Dalga Konusu Oldu

Galatasaray, dünyanın ilk dijital taraftarı Leo'yu tanıtmış ve dünyanın ilk dijital taraftarı olduğunu duyurmuştu. İlk günden beri Galatasaray taraftarlarının ısınamadığı Leo'nun Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın diline düştü.