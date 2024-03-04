Galatasaray'ın Dijital Taraftarı Leo Beşiktaş Maçındaki Paylaşımlarıyla Dalga Konusu Oldu
Galatasaray'ın Dijital Taraftarı Leo Beşiktaş Maçındaki Paylaşımlarıyla Dalga Konusu Oldu
Galatasaray, dünyanın ilk dijital taraftarı Leo'yu tanıtmış ve dünyanın ilk dijital taraftarı olduğunu duyurmuştu. İlk günden beri Galatasaray taraftarlarının ısınamadığı Leo'nun Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayatının merkezine Galatasaray’ı koymuş milyonlarca Galatasaray taraftarından birisi olarak tanıtılan Leo, yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı taraftarların yüzünü ekşitti.
Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarların arasından gezindiği videosu sosyal medyanın diline düştü.
Dünyanın ilk dijital taraftarı olan Leo, yaptığı paylaşımlarla Galatasaraylı taraftarların eleştirilerine hedef olurken, rakip taraftarların dalga konusu oldu.
Beşiktaş maçı öncesi Leo'nun paylaşımı şöyleydi👇
Gelen yorumlarda Leo'nun ne kadar başarısız bir giriş olduğunu kanıtlar nitelikteydi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Fikir olarak güzel ve yaratıcı. Amatör olması gayet normal çünkü ilk kez yapılıyor. Biraz açık fikirli olsanız, ülke bu durumda olmazdı.
Bu kesin Galatasaraylılara Fenerlilerin komplosudur yoksa Bi cimbomlu böyle bişey yapmaz.
Bu proje muhalif liselilerin birinden çıkan bir proje. Adını da biliyorum da yazmayacağım. Galatasaray siyaseti böyle, üye sayısı az olunca belli bir oy güc... Devamını Gör