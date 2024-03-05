Kerem Demirbay ile Necip Memili Bir Araya Geldi: "Dayı ve Cumali Yan Yana"
Kerem Demirbay ile Necip Memili Bir Araya Geldi: "Dayı ve Cumali Yan Yana"
Galatasaray'ın yıldız orta sahası Kerem Demirbay ile ekranların sevilen oyuncularından Necip Memili bir araya geldi. Kerem Demirbay yaptığı paylaşımda Çukur'a gönderme yaparak 'Cumalı abim' notuyla Necip Memili ile birlikte olduğu anları takipçileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son dönemde formu yükselen ve Galatasaray orta sahasının değişmez ismi olan Kerem Demirbay, Türkiye'ye iyice ısındı.
Çukur dizisinde "Cumalı" karakterini oynayan Necip Memili ile bir araya geldikleri anları takipçileriyle paylaştı.
Almanya doğumlu olan 30 yaşındaki Kerem Demirbay, ilgiyle takip ettiği Çukur dizisi oyuncularından Necip Memili ile fotoğrafını paylaştı.
Galatasaray taraftarlarının Ezel dizisinden esinlenerek taktıkları "Dayı" lakabının hakkını veren futbolcunun o anları paylaşması takipçilerinin yüzünü gülümsetti.
Kerem Demirbay'ın yaptığı paylaşım çok beğenildi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizce konuk oyuncu olarak dizilerde görmemizin zamanı gelmedi mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda