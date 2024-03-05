Kerem Demirbay ile Necip Memili Bir Araya Geldi: "Dayı ve Cumali Yan Yana"

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Kerem Demirbay ile ekranların sevilen oyuncularından Necip Memili bir araya geldi. Kerem Demirbay yaptığı paylaşımda Çukur'a gönderme yaparak 'Cumalı abim' notuyla Necip Memili ile birlikte olduğu anları takipçileriyle paylaştı.