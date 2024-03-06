Arda Güler'e Benzerliğiyle Şaşkına Çeviren Garson Viral Oldu
Arda Güler'e Benzerliğiyle Şaşkına Çeviren Garson Viral Oldu
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'e benzerliğiyle herkesi şaşkına çeviren garsonun görüntüleri viral oldu. Twitter'da 'Arda Gülmez' yorumlarıyla paylaşılan görüntüler etkileşime doydu.
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Lokantada çalışan ve Arda Güler'e benzerliğiyle dikkatleri çeken kişi sosyal medyada viral oldu.
"Arda Gülmez", "Biraz daha yedek kalırsa Arda Güler'in" kariyer başlıklarıyla paylaşılan videolar beğenileri topladı.
Arda Güler'e ikizi kadar benzeyen kişinin viral olan anları👇
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