Hem NBA'in Hem de Türk Basketbolunun Tarihine Geçti! Alperen Şengün'den Muhteşem Performans
Hem NBA'in Hem de Türk Basketbolunun Tarihine Geçti! Alperen Şengün'den Muhteşem Performans
Alperen Şengün, San Antonio Spurs karşısında attığı 45 sayıyla kariyer rekorunu kırarken aynı zamanda NBA’de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu oldu.
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Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, bir başka milli oyuncumuz Cedi Osman’ın takımı San Antonio Spurs’u konuk etti.
Rockets, rakibini 114-101’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 27. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmada 37 dakika süre alan Alperen Şengün, 45 sayı, 16 ribaund, 5 top çalma, 3 asist, ve 1 blokla oynayarak takımını galibiyete taşıdı.
Şengün, attığı 45 sayıyla kariyer rekorunu kırarken NBA’de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu oldu. Daha önceki rekor, 43 sayıyla Mehmet Okur’a aitti.
21 yaşındaki sporcumuz ayrıca NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaund ve 5+ top çalma istatistiklerine ulaşan en genç oyuncu oldu.
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