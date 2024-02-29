Onuralp Bitim'den Chicago Bulls Formasıyla NBA Kariyerinin İlk Maçına Çıkmasının Ardından Duygusal Açıklama
Onuralp Bitim'den Chicago Bulls Formasıyla NBA Kariyerinin İlk Maçına Çıkmasının Ardından Duygusal Açıklama
Kariyerine Anadolu Efes'te başlayan ve daha sonra Pınar Karşıyaka ve Bursaspor'da forma giyen Onuralp Bitim, NBA'deki ilk maçına çıktı. Chicago Bulls için sahaya çıkan NBA’deki ilk sayılarını üç sayı çizgisinin gerisinden bulan Onuralp Bitim maç sonunda ise oldukça mutlu ve gururluydu.
Kaynak: Darnell Mayberry
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Garanti kontratıyla ilk maçına Cleveland Cavaliers karşısına çıkan temsilcimiz Onuralp Bitim; 28 dakika oyunda kaldı, 10 sayı ve 6 ribaund katkı sağladı.
İlk NBA maçıyla ilgili konuşan 24 yaşındaki milli basketbolcu; "Nasıl hissettiğimi bırakın İngilizce, kendi dilimde bile tarif edemem. Bir şansın geleceğini biliyordum ancak bu şansın ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz."
"Bu yüzden oyuncu olarak fiziksel ve mental olarak hazır olmak zorundasınız. Ben de hep hazır olmaya çalıştım. ahaya adım attığımda gergin değildim çünkü ben bir basketbol oyuncusuyum. Gergin değildim ancak heyecanlıydım çünkü inanılmaz hissediyordum." dedi.
Onuralp Bitim'in maç sonu duygusal açıklamaları şöyleydi👇
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