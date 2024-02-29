Onuralp Bitim'den Chicago Bulls Formasıyla NBA Kariyerinin İlk Maçına Çıkmasının Ardından Duygusal Açıklama

Kariyerine Anadolu Efes'te başlayan ve daha sonra Pınar Karşıyaka ve Bursaspor'da forma giyen Onuralp Bitim, NBA'deki ilk maçına çıktı. Chicago Bulls için sahaya çıkan NBA’deki ilk sayılarını üç sayı çizgisinin gerisinden bulan Onuralp Bitim maç sonunda ise oldukça mutlu ve gururluydu.

Kaynak: Darnell Mayberry