Vergi Kaçırmakla Suçlanan Carlo Ancelotti'ye 4 yıl 9 Ay Hapis Cezası İstendi!

Madrid Savcılığı, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki ilk döneminde vergi kaçırdığı iddiasıyla 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ediyor. Ancelotti'nin, vergi kaçırdığı iddia edilen miktarın 1 milyon eurodan fazla olduğu belirtiliyor.