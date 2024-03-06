Vergi Kaçırmakla Suçlanan Carlo Ancelotti'ye 4 yıl 9 Ay Hapis Cezası İstendi!
Vergi Kaçırmakla Suçlanan Carlo Ancelotti'ye 4 yıl 9 Ay Hapis Cezası İstendi!
Madrid Savcılığı, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki ilk döneminde vergi kaçırdığı iddiasıyla 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ediyor. Ancelotti'nin, vergi kaçırdığı iddia edilen miktarın 1 milyon eurodan fazla olduğu belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Madrid Cumhuriyet Savcılığı, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, imaj haklarından elde ettiği gelirleri vergi makamlarına bildirmediği suçlamasıyla hapis cezası talep ettiğini açıkladı.
Savcılık iddialarına göre, Ancelotti, 2013-2015 yılları arasında Real Madrid'in başındayken 2014 yılında 386,361 Euro ve 2015 yılında 675,718 Euro olmak üzere toplamda 1 milyon Euro'dan fazla geliri vergi beyannamelerinde gizlemiş. Bu nedenle Madrid Savcılığı, İtalyan teknik direktöre toplamda 4 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini talep ediyor.
Relevo'da yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin İspanya'da profesyonel işler için bulunduğunu ve Madrid'de ikamet ettiğini beyan etmesine rağmen, vergi beyannamelerinde sadece Real Madrid'den aldığı maaşı gösterdiği, imaj haklarından elde edilen gelirleri ise beyan etmediği belirtiliyor.
Savcılık, bu durumu vergi kaçırma olarak değerlendirerek Ancelotti'ye karşı iki ayrı suçlama yöneltti. Ancelotti, 4 Temmuz 2013'te Real Madrid ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.
Ancak Real Madrid tarafından 25 Mayıs 2015'te görevden alınmasına rağmen, 2015 yılının Ekim ayına kadar Madrid'in merkezinde bir ev kiralayarak İspanya'da kalmaya devam ettiği belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu durum, Ancelotti'nin o yıl boyunca İspanya'nın kişisel ve ekonomik ilişkilerinin merkezi olarak kaldığını gösteriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda