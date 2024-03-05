Fenerbahçe'den Anlamlı Hareket: Eda Erdem'in Heykeli Ne Zaman Dikiliyor?

Eda Erdem Dündar'ın heykeli için Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan ile anlaşıldığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe Yöneticisi Simla Türker Bayazıt yaptığı açıklamalarda ''Heykeli, heykeltıraş Pınar Öktem Doğan yapacak. Şu anda Pınar Hanım heykeli yaşıyor. Bize de yaşatıyorsunuz, teşekkür ederim. İnşallah çok güzel olacak.' ifadelerine yer vermişti.