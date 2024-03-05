Görüş Bildir
Haberler
Spor
Fenerbahçe'den Anlamlı Hareket: Eda Erdem'in Heykeli Ne Zaman Dikiliyor?

Fenerbahçe'den Anlamlı Hareket: Eda Erdem'in Heykeli Ne Zaman Dikiliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.03.2024 - 16:39

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in heykeli için çalışmalar başlamıştı. Türk voleybolunda sayısız başarılara imza atan Eda Erdem Dündar'ın heykelinin ne zaman dikileceği de belli oldu.

Fenerbahçe, güzel haberi 'kariyerine nakşettiği her bir başarının nice gençlere örnek olmasını temenni ederiz' diyerek duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kariyeri başarılarla dolu, ülkemize büyük bir gurur yaşatan voleybol yıldızımız, Eda Erdem Dündar, bugüne kadar pek çok başarıya imza attı.

Kariyeri başarılarla dolu, ülkemize büyük bir gurur yaşatan voleybol yıldızımız, Eda Erdem Dündar, bugüne kadar pek çok başarıya imza attı.

Fenerbahçe Opet ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar, elde ettiği başarılarla ülkemizi gururlandırırken gençlerimize de başarıları ve kişiliğiyle örnek olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe, Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikilmesi için çalışmalara başlandığını açıklamıştı.

Fenerbahçe, Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikilmesi için çalışmalara başlandığını açıklamıştı.

Eda Erdem Dündar'ın heykeli için Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan ile anlaşıldığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe Yöneticisi Simla Türker Bayazıt yaptığı açıklamalarda ''Heykeli, heykeltıraş Pınar Öktem Doğan yapacak. Şu anda Pınar Hanım heykeli yaşıyor. Bize de yaşatıyorsunuz, teşekkür ederim. İnşallah çok güzel olacak.' ifadelerine yer vermişti.

Fenerbahçe Eda Erdem Dündar'ın heykelinin ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Eda Erdem Dündar'ın heykelinin ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı.

Fenerbahçe, yaptığı açıklamalarda aşağıdaki ifadelere yer verdi;

'Şimdi, tüm bu başarılarıyla adını Fenerbahçe ve Türk voleybol tarihine altın harflerle kazıyan efsane voleybolcumuz Eda Erdem Dündar’ın heykeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Fenerbahçe efsanelerinin arasındaki yerini alıyor.'

"Türk milletinin evladı, Fenerbahçe'nin neferi Eda Erdem'in heykeli, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin önündeki yerini alacak."

"Türk milletinin evladı, Fenerbahçe'nin neferi Eda Erdem'in heykeli, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin önündeki yerini alacak."

Heykel açılışı ise 8 Mart 2024 Cuma günü Saat 11.00'de gerçekleştirilecek. 

Dört gözle bekliyoruz!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?