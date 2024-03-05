Fenerbahçe'den Anlamlı Hareket: Eda Erdem'in Heykeli Ne Zaman Dikiliyor?
Fenerbahçe'den Anlamlı Hareket: Eda Erdem'in Heykeli Ne Zaman Dikiliyor?
Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in heykeli için çalışmalar başlamıştı. Türk voleybolunda sayısız başarılara imza atan Eda Erdem Dündar'ın heykelinin ne zaman dikileceği de belli oldu.
Fenerbahçe, güzel haberi 'kariyerine nakşettiği her bir başarının nice gençlere örnek olmasını temenni ederiz' diyerek duyurdu.
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Kariyeri başarılarla dolu, ülkemize büyük bir gurur yaşatan voleybol yıldızımız, Eda Erdem Dündar, bugüne kadar pek çok başarıya imza attı.
Fenerbahçe, Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikilmesi için çalışmalara başlandığını açıklamıştı.
Fenerbahçe Eda Erdem Dündar'ın heykelinin ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikileceğini açıkladı.
"Türk milletinin evladı, Fenerbahçe'nin neferi Eda Erdem'in heykeli, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin önündeki yerini alacak."
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