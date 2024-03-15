UEFA, Temsilcimiz Fenerbahçe'ye 3 Maç Deplasmana Taraftar Götürmeme Cezası Verdi!

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle verdiği ertelenmiş disiplin cezasının uygulanmasına, yani UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 26(3) maddesi uyarınca Fenerbahçe SK'nın bir sonraki (1) UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmaktan men edilmesine

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 20 Ekim 2023 tarihli kararında havai fişek yakma ve zarar verme eylemleri nedeniyle verdiği ertelenmiş disiplin cezasının uygulanmasına, yani Fenerbahçe SK'nın UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 26(3) maddesi uyarınca bir (1) UEFA müsabakası için daha deplasman taraftarlarına bilet satmaktan men edilmesine

Fenerbahçe SK'ya havai fişek yakma, cisim atma, seyirciyi rahatsız etme ve zarar verme eylemleri nedeniyle 80.000 Avro para cezası verilmesine ve Fenerbahçe SK'nın bir UEFA müsabakası için daha deplasman taraftarlarına bilet satmaktan men edilmesine

Fenerbahçe SK'nın, bu karar tarihinden itibaren 30 gün içinde, taraftarlarının neden olduğu zararların, yani kırılan 15 koltuk için R. Union Saint-Gilloise ile iletişime geçmesine karar verilmiştir.

Fenerbahçe SK'nın saha koruma haritasına uymaması nedeniyle uyarılmasına karar verilmiştir...