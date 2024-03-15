UEFA, Temsilcimiz Fenerbahçe'ye 3 Maç Deplasmana Taraftar Götürmeme Cezası Verdi!
UEFA, Temsilcimiz Fenerbahçe'ye 3 Maç Deplasmana Taraftar Götürmeme Cezası Verdi!
UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.
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UEFA, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.
UEFA, Saint Gilloise maçındaki tribün olayları nedeniyle temsilcimiz Fenerbahçe 3 maç boyunca deplasmanda taraftarından mahrum kalacak.
Fenerbahçe finale yükselmesi halinde ise 3. ceza bu maçta geçerli olmayacak ve son 1 maçlık cezası gelecek sezonun ilk Avrupa maçına sarkacak.
UEFA'nın sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:
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