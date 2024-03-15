Rakibimiz Belli Oldu: Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi Şampiyonu Olur mu?
Rakibimiz Belli Oldu: Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi Şampiyonu Olur mu?
UEFA Avrupa Koferans Ligi'nde Union SG'yı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi merak ediliyordu. UEFA Avrupa Koferans Ligi'nde Fenerbahçe Yunan ekibi ile Olympiakos eşleşti. Gelin birlikte Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos'u geçerse şampiyonluk yolundaki muhtemel serüvenine birlikte bakalım!
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi turnuva dışına iterek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Bugün yapılan kura çekimleri sonrası temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final ve final mücadeleleri oynanacak. Final karşılaşmasına 29 Mayıs 2024 tarihinde Atina'nın Ayasofya Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Fenerbahçe'nin çeyrek finali geçmesi durumunda yarı finaldeki rakibi Aston Villa - Lille arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.
Fenerbahçe'nin final yolundaki rakipleri belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde potansiyel yarı final eşleşmeleri şöyle👇
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Temsilcimiz yarı finale yükselirse rakibimiz sizce kim olur?
Eğer finale yükselirsek kimle karşılaşırız?
Sence Fenerbahçe şampiyon olur mu?
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Olympiakos'u geçerse Aston Villa - Lille maçının kazananıyla oynayacak. İkisi de kupa favorisi.
İki favoriden biri gidiyor yani, hem onlarla finalde oynamak yerine Kadıköy'de bir maç oynamak daha mantıklı,yani lokum gibi kura
Aston ile yarı final oynar, büyük ihtimalle elenir. Yarı final iyi bir başarı. Olimpiakos'u hafife almıyorum ama şu ara pek de parlak bir grafikleri yok.
aaa sen Fenerbahçe içeriği yaparmıydın?