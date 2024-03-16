Ancelotti, Orta Sahadan Çektiği Şutu Direkten Dönen Arda Güler'i Gol Atmış Sayıp Övgü Yağdırdı

Fenerbahçe'den İspanya ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler futbol dünyasının yükselen yıldızı oldu. Osasuna deplasmanında mükemmel bir vuruş yapan Arda'nın şutu direkten geri gelse de Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den övgüyü kaptı. Genç futbolcu sosyal medyayı da kasıp kavurdu!