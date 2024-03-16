Ancelotti, Orta Sahadan Çektiği Şutu Direkten Dönen Arda Güler'i Gol Atmış Sayıp Övgü Yağdırdı
Ancelotti, Orta Sahadan Çektiği Şutu Direkten Dönen Arda Güler'i Gol Atmış Sayıp Övgü Yağdırdı
Fenerbahçe'den İspanya ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler futbol dünyasının yükselen yıldızı oldu. Osasuna deplasmanında mükemmel bir vuruş yapan Arda'nın şutu direkten geri gelse de Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den övgüyü kaptı. Genç futbolcu sosyal medyayı da kasıp kavurdu!
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Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği yadsınamaz başarıyla dünya devlerinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olan genç futbolu 28. haftada oynanan Celta Vigo maçında da ilk gölünü atarak tarihe geçti.
Real Madrid ligin 29. haftasında da Osasuna ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, maçtan 4-2'lik skorla ayrıldı.
Puanını 72'ye yükselten Real Madrid'te 85'inci dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler maça damgasını vurdu.
Maçın 90+4'üncü dakikasında orta sahadan oldukça etkili bir vuruş yapan Arda hepimizi heyecandan ayağa kaldırdı. Şutu üst direkten geri dönse de genç yıldızımıza övgü yağdı.
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maçın ardından yaptığı açıklama anında Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı.
"Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim."
Ünlü teknik adamın "Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim için o şut bir gol" sözleri de iç sesimiz oldu adeta.
Marca, kaçan golden sonra ortalığı ayağa kaldıra milli futbolcumuzu manşete taşıdı. Carlo Ancelotti'ye çağrıda bulunarak "Ancelotti'nin artık Arda'yı bize 5 dakikadan fazla gösterme zamanı geldi." dendi.
Gelen yorumları da beraber görelim:
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