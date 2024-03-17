Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası TFF'den İlk Açıklama Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylı biten Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 'Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerine yer verildi.