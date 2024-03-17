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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası TFF'den İlk Açıklama Geldi

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası TFF'den İlk Açıklama Geldi

TFF Fenerbahçe
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.03.2024 - 00:48

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylı biten Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 'Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerine yer verildi.

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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor'un sahasında oynanan karşılaşmanın galibi 2-3'lük skorla Fenerbahçe oldu.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor'un sahasında oynanan karşılaşmanın galibi 2-3'lük skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçeli futbolcuların saha ortasında kutlama yaptığı esnada bordo mavili taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırdı.

Fenerbahçeli futbolcuların saha ortasında kutlama yaptığı esnada bordo mavili taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırdı.

Yaşanan olaylar sosyal medyada geniş yankı bulurken, konuyla ilgili bir açıklama da konunun en büyük muhataplarından biri olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den geldi.

Yaşanan olaylar sosyal medyada geniş yankı bulurken, konuyla ilgili bir açıklama da konunun en büyük muhataplarından biri olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den geldi.

TFF'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 'Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerine yer verildi.

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