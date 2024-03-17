Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası TFF'den İlk Açıklama Geldi
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası TFF'den İlk Açıklama Geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylı biten Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 'Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerine yer verildi.
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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor'un sahasında oynanan karşılaşmanın galibi 2-3'lük skorla Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçeli futbolcuların saha ortasında kutlama yaptığı esnada bordo mavili taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırdı.
Yaşanan olaylar sosyal medyada geniş yankı bulurken, konuyla ilgili bir açıklama da konunun en büyük muhataplarından biri olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den geldi.
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