TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Olaylı Maç Sonrası İlk Yorum: “Mübarek Günlerde Kardeşliğe İhtiyaç Var”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta sonu Trabzonspor ile Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrasında ilk kez açıklamada bulundu. “Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var.” diyen Büyükekşi, yöneticilerin söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini de ifade etti.