TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Olaylı Maç Sonrası İlk Yorum: “Mübarek Günlerde Kardeşliğe İhtiyaç Var”
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Olaylı Maç Sonrası İlk Yorum: “Mübarek Günlerde Kardeşliğe İhtiyaç Var”
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta sonu Trabzonspor ile Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrasında ilk kez açıklamada bulundu. “Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var.” diyen Büyükekşi, yöneticilerin söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini de ifade etti.
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Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşmasının son düdüğü ile birlikte taraftarlar sahaya inmiş ve Fenerbahçeli bazı futbolcularla kavga etmişti.
Tüm Türkiye’de çok konuşulan olaylar sonrasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamada bulundu.
“Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz.”
“Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Hepimizin bu konuda tüm profesyonel, amatör liglerde daha dikkatli olması gerekiyor. Taraftarlar iki dudağımızdan çıkacak sözlere çok itibar ediyor, onları yönlendiriyoruz. Bu yüzden söylemlerimizde daha dikkatli davranmamız gerekiyor.”
“Neticede futbol bir temaşa oyunu, dostluk, kardeşliğe çağrı yapan oyun. Keyif alınması gereken bir oyun. Bizim de sizden ricamız gençlerimizi, özellikle bu konuda, mutlaka holiganlığa karşı, şiddete karşı, teröre karşı uyanık olmaya davet etmemiz lazım.”
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