Dünya Kupası'nda Gururlandırdılar: Milli Kick Boksçular İtalya'da 14 Madalya Kazandı

'Uluslararası şampiyonalar, Avrupa ve Dünya Kupaları ile Uluslararası Açık Müsabakalar sporumuzu ve sporcumuzu geliştiren en önemli faktörlerden biri. İmkanlar dahilinde katılmaya çalışıyoruz ve aldığımız başarılı sonuçlar bizi mutlu ediyor. Milli takımımızı aldıkları madalyalardan dolayı tebrik ediyorum. Bizlere her zaman destek olan; başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve bütün Gençlik Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatına, emeği geçen, desteğini esirgemeyen herkese, bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza teşekkür ediyorum.'