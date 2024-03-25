Dünya Kupası'nda Gururlandırdılar: Milli Kick Boksçular İtalya'da 14 Madalya Kazandı
Dünya Kupası'nda Gururlandırdılar: Milli Kick Boksçular İtalya'da 14 Madalya Kazandı
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Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo'da yapılan organizasyon sona erdi.
Organizasyonda Emircan Abdullah Beserek ve Ferizan Gocuk altın, 50 kiloda Rabia Karagöz KL stilinde altın ve LC'de de bronz kazandı.
Melis Avcı, Aybüke Kılınç, Zeynep Gültekin, Egemen Samet Pehlivan, Serdar Anbarcı birer bronz, Vedat Köylü iki bronz ve Hacı Muhammet Erdoğan ise farklı kategorilerde üç bronz olmak üzere toplam 14 madalya elde etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şu ifadeleri kullandı:
Mücadele eden tüm takımımızı tebrik ederiz!
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Melis Avcı, Aybüke Kılınç, Zeynep Gültekin, Egemen Samet Pehlivan, Serdar Anbarcı birer bronz, Vedat Köylü iki bronz ve Hacı Muhammet Erdoğan - Tebrikler 👏👏👏👏 Devamını Gör
Tebrikler ,gençlerimiz,yarınlarımız .....
haberin kapak fotoğrafı, tarihi restoranda çalışan personelin toplu fotoğrafı gibi. :)