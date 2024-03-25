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Dünya Kupası'nda Gururlandırdılar: Milli Kick Boksçular İtalya'da 14 Madalya Kazandı

Dünya Kupası'nda Gururlandırdılar: Milli Kick Boksçular İtalya'da 14 Madalya Kazandı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 15:38

Milli sporcular, İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda 14 madalya elde etti.

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Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo'da yapılan organizasyon sona erdi.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo'da yapılan organizasyon sona erdi.

Organizasyonda Emircan Abdullah Beserek ve Ferizan Gocuk altın, 50 kiloda Rabia Karagöz KL stilinde altın ve LC'de de bronz kazandı.

Organizasyonda Emircan Abdullah Beserek ve Ferizan Gocuk altın, 50 kiloda Rabia Karagöz KL stilinde altın ve LC'de de bronz kazandı.

Melis Avcı, Aybüke Kılınç, Zeynep Gültekin, Egemen Samet Pehlivan, Serdar Anbarcı birer bronz, Vedat Köylü iki bronz ve Hacı Muhammet Erdoğan ise farklı kategorilerde üç bronz olmak üzere toplam 14 madalya elde etti.

Melis Avcı, Aybüke Kılınç, Zeynep Gültekin, Egemen Samet Pehlivan, Serdar Anbarcı birer bronz, Vedat Köylü iki bronz ve Hacı Muhammet Erdoğan ise farklı kategorilerde üç bronz olmak üzere toplam 14 madalya elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şu ifadeleri kullandı:

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şu ifadeleri kullandı:

'Uluslararası şampiyonalar, Avrupa ve Dünya Kupaları ile Uluslararası Açık Müsabakalar sporumuzu ve sporcumuzu geliştiren en önemli faktörlerden biri. İmkanlar dahilinde katılmaya çalışıyoruz ve aldığımız başarılı sonuçlar bizi mutlu ediyor. Milli takımımızı aldıkları madalyalardan dolayı tebrik ediyorum. Bizlere her zaman destek olan; başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve bütün Gençlik Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatına, emeği geçen, desteğini esirgemeyen herkese, bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza teşekkür ediyorum.'

Mücadele eden tüm takımımızı tebrik ederiz!

Mücadele eden tüm takımımızı tebrik ederiz!
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Selver.1994.06

Melis Avcı, Aybüke Kılınç, Zeynep Gültekin, Egemen Samet Pehlivan, Serdar Anbarcı birer bronz, Vedat Köylü iki bronz ve Hacı Muhammet Erdoğan - Tebrikler 👏👏👏👏 Devamını Gör

Hasan Tahsin

Tebrikler ,gençlerimiz,yarınlarımız .....

1.Harald

haberin kapak fotoğrafı, tarihi restoranda çalışan personelin toplu fotoğrafı gibi. :)