Sarı Melekler'in Macarena Eşliğinde Dans Edip Soyunma Odasında Eğlendiği Anlar Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak
Sarı Melekler'in Macarena Eşliğinde Dans Edip Soyunma Odasında Eğlendiği Anlar Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu. Soyunma odasında Macarena dansı ile birlikte şampiyonluğu kutlayan Sarı Melekler'in dans performansı çok beğenildi.
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Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçta Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Soyunma odasında şampiyonluğu kutlayan Sarı Melekler dans performanslarıyla beğenileri topladı.
Macarena dans performansıyla alkışları toplayan Sarı Melekler eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.
İşte o anlar👇
Macarena eşliğinde dans eden Sarı Melekler'e gelen yorumlar şöyleydi👇
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