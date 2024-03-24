Sarı Melekler'in Macarena Eşliğinde Dans Edip Soyunma Odasında Eğlendiği Anlar Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu. Soyunma odasında Macarena dansı ile birlikte şampiyonluğu kutlayan Sarı Melekler'in dans performansı çok beğenildi.