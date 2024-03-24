Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Yenerek Şampiyon Oldu!
Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Yenerek Şampiyon Oldu!
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip finali 3-1 kazarak şampiyon oldu!
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Fenerbahçe Opet, rakibi Eczacıbaşı Dynavit karşısında finali 3-1 kazanarak AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley şampiyonu oldu.
Fenerbahçe, 7 yıl sonra 2017'nin ardından bu yıl Kupa Voley'i kazandı!
Setlerde 25-23, 16-25, 25-17, 25- 20 kazanan sarı lacivertliler bu kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.
Kupa Voley MVP Melissa Vargas seçildi.
Fenerbahçe Opet'in şampiyonluğu getiren sayısı👇
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