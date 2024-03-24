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Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Yenerek Şampiyon Oldu!

Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 Yenerek Şampiyon Oldu!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 19:13

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip finali 3-1 kazarak şampiyon oldu!

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Fenerbahçe Opet, rakibi Eczacıbaşı Dynavit karşısında finali 3-1 kazanarak AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley şampiyonu oldu.

Fenerbahçe Opet, rakibi Eczacıbaşı Dynavit karşısında finali 3-1 kazanarak AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley şampiyonu oldu.

Fenerbahçe, 7 yıl sonra 2017'nin ardından bu yıl Kupa Voley'i kazandı!

Fenerbahçe, 7 yıl sonra 2017'nin ardından bu yıl Kupa Voley'i kazandı!

Setlerde 25-23, 16-25, 25-17, 25- 20 kazanan sarı lacivertliler bu kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.

Setlerde 25-23, 16-25, 25-17, 25- 20 kazanan sarı lacivertliler bu kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı.

Kupa Voley MVP Melissa Vargas seçildi.

Kupa Voley MVP Melissa Vargas seçildi.

Fenerbahçe Opet'in şampiyonluğu getiren sayısı👇

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