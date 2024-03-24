Süper Kupa Maçı İçin Şaşırtan İddia: Galatasaray ile Oynanacak Maça Fenerbahçe U19 Takımıyla Çıkabilir!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihiyle ilgili resmi sitesinden açıklamada bulunarak maçın 7 Nisan'da oynanacağını duyurdu. Sıkışık fikstür sebebiyle maçın ertelenmesini isteyen Fenerbahçe cephesi hakkında TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven ilginç bir iddia ortaya attı.