Süper Kupa Maçı İçin Şaşırtan İddia: Galatasaray ile Oynanacak Maça Fenerbahçe U19 Takımıyla Çıkabilir!
Süper Kupa Maçı İçin Şaşırtan İddia: Galatasaray ile Oynanacak Maça Fenerbahçe U19 Takımıyla Çıkabilir!
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihiyle ilgili resmi sitesinden açıklamada bulunarak maçın 7 Nisan'da oynanacağını duyurdu. Sıkışık fikstür sebebiyle maçın ertelenmesini isteyen Fenerbahçe cephesi hakkında TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven ilginç bir iddia ortaya attı.
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Suudi Arabasitan'da yaşanan kriz sebebiyle oynanılmayan Süper Kupa maçı, 7 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da oynanacak.
TFF konuyla ilgili açıklamasında "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, "Takvim çok üst üste geldi. 7 Nisan'ı belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Bu turu geçersek, ülkemiz 9. sırayı garantileyebilir. Ülke menfaati için, rakibimiz de kabul ederse tarihin değişmesini konuştuk. Belli tarihler üzerine çalışıyoruz. İnşallah turu geçeriz." diyerek maçın ileri tarihe ertelenmesini istediğini belirtmişti.
TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven ise Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacağını iddia etti.
Bir kullanıcının aynı gün oynanacak Fenerbahçe U19 maçını hatırlatması üzerine ise "Bu maça da U 17 ile çıkar" yanıtını verdi.
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