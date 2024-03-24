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Gündem Olan İddia: Survivor'ın Yapımcısı Acun Ilıcalı'nın Galatasaray TV’nin Yönetimini Alacağı İddia Edildi

Gündem Olan İddia: Survivor'ın Yapımcısı Acun Ilıcalı'nın Galatasaray TV’nin Yönetimini Alacağı İddia Edildi

Acun Ilıcalı galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.03.2024 - 22:39

Galatasaray kongre üyesi olan gazeteci Kadir Çetinçalı sosyal medyadan flaş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre medya patronu Acun Ilıcalı, uydu yayınını kapatan sadece Youtube üzerinden yayın yapan GS TV’nin yönetimini almak için harekete geçti.

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Galatasaray Kongre Üyesi ve gazeteci Kadir Çetinçalı, sosyal medya çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Galatasaray Kongre Üyesi ve gazeteci Kadir Çetinçalı, sosyal medya çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Çetinçalı’nın iddiasına göre; medya patronu Acun Ilıcalı, Galatasaray TV Youtube yönetimini almak için adımlar attı.

Çetinçalı’nın iddiasına göre; medya patronu Acun Ilıcalı, Galatasaray TV Youtube yönetimini almak için adımlar attı.

Çetinçalı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSTV Youtube'da biliyorsunuz. GSTV Youtube'un yönetimi Acun Ilıcalı'ya veriliyor" ifadelerini kullandı.

Çetinçalı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "GSTV Youtube'da biliyorsunuz. GSTV Youtube'un yönetimi Acun Ilıcalı'ya veriliyor" ifadelerini kullandı.

Kadir Çetinçalı'nın iddiası sonrasında sarı kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yalanlama geldi:

Kadir Çetinçalı'nın iddiası sonrasında sarı kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yalanlama geldi:
twitter.com
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Selver.1994.06

Acun ılıcalıya satılmadık bir bu kaldıydı onuda satacaklar gs YouTube kanalını