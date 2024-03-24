Gündem Olan İddia: Survivor'ın Yapımcısı Acun Ilıcalı'nın Galatasaray TV’nin Yönetimini Alacağı İddia Edildi

Galatasaray kongre üyesi olan gazeteci Kadir Çetinçalı sosyal medyadan flaş bir iddia ortaya attı. İddiaya göre medya patronu Acun Ilıcalı, uydu yayınını kapatan sadece Youtube üzerinden yayın yapan GS TV’nin yönetimini almak için harekete geçti.