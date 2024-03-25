Gözde Çiftimiz Taylor Swift ve Travis Kelce, Bahamalar'daki Kafa Tatilinde Eğlencenin Dibine Vurdu
Gözde Çiftimiz Taylor Swift ve Travis Kelce, Bahamalar'daki Kafa Tatilinde Eğlencenin Dibine Vurdu
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/25/entert...
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve NFL yıldızı Travis Kelce, sezon yorgunluğunu atmak için Bahamalar'da tatil yaptı. Çiftin hem romantik hem de eğlenceli anları gündem oldu. Bizler de sizin için derledik.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Taylor Swift ve Travis Kelce ilişkisi, magazin gündemine damga vuran ikililerden bir tanesi oldu.
Çiftimiz katıldıkları davetlerden çıktıkları date'lere kadar her defasında en çok konuşulan isimlerden oluyor.
Bu yılki Super Bowl'un etkisini henüz üstümüzden atamadık...
Travis'in yoğun sezonu Taylor'ın konser turnesi derken ikilimiz bi' hayli yoruldu. Ve tabii ki soluğu tatilde aldılar...
İkilinin tatil için tercih ettiği nokta Bahamalar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Taylor ve Travis, Bahamalar'da ultra lüks Rosalita House'da kaldı.
Ve tüm gün özel plajda keyif yaptılar.
Sizce düğün yakın mı? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda