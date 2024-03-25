Asistanının Eline Tükürdüğü Videosu Tekrardan Gündem Olan Jennifer Lopez Ağır Linçlendi
Asistanının Eline Tükürdüğü Videosu Tekrardan Gündem Olan Jennifer Lopez Ağır Linçlendi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/us-celeb...
Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve iş insanı Jennifer Lopez, şu sıralar 24 Mayıs'ta çıkacak olan filmi 'Atlas' ile gündemdeydi. 54 yaşındaki Jlo, başarılı bir sanatçı ve oyuncu olmasının yanı sıra topluma örnek davranışlarıyla da gündeme gelmişti. Şimdi ise 6 yıl önce çekilen bir videosunun gündeme tekrardan gelmesiyle, 'kaba' ve 'iğrenç' olarak nitelendirildi. Detaylar.👇
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Yakın zamanda konser biletlerinin satışının düşük olmasından dolayı gündeme gelmişti Jlo. Pek çok kişi Lopez'in konserlerini bilet satışının az olduğundan iptal ettiğini iddia etmişti.
Bunun dışında Jennifer Lopez, Ben Affleck ile olan ilişkisiyle magazinin gözbebeği biliyorsunuz. Entrikalar dramalar bir yana uzun süredir çiftimiz mutlu mesut evliliklerine devam ediyor.
Hatta ikili, bu ayın başlarında sinema date'indeyken görüntülenmişlerdi. Birçok kişi arkalarında çöp bırakmadıkları için çifte övgüler yağdırmıştı.
Bu "topluma örnek olan" davranışlarından sonra övülen Jlo'nun 6 yıl öncesine ait bir videosu şimdi viral oldu. Sebebi ise, topluma kendini "iğrenç birisi" olarak yansıtması ve kendini "herkesten üstün" görmesi.
Videoda asistanının eline şu şekil sakızını tükürmesi ve sonrasında hiçbir şey yokmuş gibi durması, insanların "iğrenç" ve "kaba" tepkilerini vermesine neden oldu.
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Pek çok kişi dünyaca ünlü yıldıza bu yaptığı hareketi hiç yakıştırmadı ve herkes tiksindi. İzleyiciler gözlerine inanamadı.
Jennifer Lopez'in asistanının eline sakızını tükürürken görüntülendiği o anlar👇
Bu video, Twitter'da epey konuşuldu. İşte gelen tepkiler...
Brunito isimli bir X, eski adıyla Twitter, kullanıcısı, videoyu şu açıklamayla paylaştı: "İşte JLO New York'un ortasında asistanının eline sakız tükürüyor. Ne kadar kaba ve çirkin bir davranış. Çalışanlarınıza bu şekilde davranmanız için hiçbir neden yok."
"Bir film çekiyorlar... Bu alışılmadık bir şey değil."
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"Evet, New York'un ortasında, her köşede bir çöp kutusu bulabileceğiniz bir yerde çekim yapıyorlar. En azından bir mendil kullanabilirdi. Bunun ünlüler için yaygın olması onu doğru yapmaz. Hala çirkin ve kaba."
"Naomi Campbell Panera'dan önce uçağı siliyor. Saygılar."
"Olması gerektiği gibi. Bunun için para alıyorlar."
"İğrenç."
"Bir şeyler çekiyor, asistanlar böyle yapar. Burada olağandışı bir şey yok."
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"Bu tipik New York zenginlerinin davranışıdır."
"Sette başka nereye tükürebilirdi ki? Asistanın mendili ya da peçetesi falan olabilirdi. Birinin ağzından sakız alacağını bilerek elini kullanıyor ve muhtemelen bunu sık sık yapıyor."
"Bu iğrenç. Dünyada yeterince para yok. Arkasından tüküremez miydi?"
"Asistanına ödediği para karşılığında ağzıma tükürebilir."
"Iyyy bunu yapması hiç etik değil - görgü kuralları JLO görgü kuralları."
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"O sakız parçasını 50 bin dolara satıp işi bırakabilir."
"Herkesten üstün olduğunu düşünüyor."
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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