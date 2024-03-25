Asistanının Eline Tükürdüğü Videosu Tekrardan Gündem Olan Jennifer Lopez Ağır Linçlendi

Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve iş insanı Jennifer Lopez, şu sıralar 24 Mayıs'ta çıkacak olan filmi 'Atlas' ile gündemdeydi. 54 yaşındaki Jlo, başarılı bir sanatçı ve oyuncu olmasının yanı sıra topluma örnek davranışlarıyla da gündeme gelmişti. Şimdi ise 6 yıl önce çekilen bir videosunun gündeme tekrardan gelmesiyle, 'kaba' ve 'iğrenç' olarak nitelendirildi. Detaylar.👇